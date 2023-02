Vom Testlabor in die Fahrkabine: Die Wiener Linien bieten gekündigtem Personal Jobs an. Foto: Heribert CORN

Die Wiener Linien bieten jenen Personen einen Job an, die bei der Firma Lifebrain mit Ende Februar gekündigt werden. Das Labor, das sich in der Pandemie auf die Auswertung von PCR-Tests auf Covid-19 spezialisierte, trennt sich von bis zu 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, da das Wiener Testprogramm "Alles gurgelt" Ende Juni eingestellt wird. Ab Ende Juni soll es in Wien nur noch PCR-Tests für Personen mit Symptomen sowie für Risikopatienten geben.

"Viele der Mitarbeiter*innen von Lifebrain haben am Anfang der Pandemie einen Quereinstieg in das Labor-Unternehmen gewagt. Jetzt wollen wir diesen motivierten und engagierten Menschen einen Quereinstieg bei den Wiener Linien ermöglichen", sagt Petra Hums, Geschäftsführerin bei den Wiener Linien für den kaufmännischen Bereich, in einer Aussendung der Stadt Wien.

Die Wiener Linien sind aktuell mit einem Personalmangel konfrontiert. Deshalb wurden die Intervalle zuletzt deutlich verlängert. In der Suche nach qualifizierten Arbeitskräften wandte man sich zuletzt an Personal, das beim Testanbieter Lifebrain freigestellt wurde.

Laut Presseaussendung seien neben klassischen Berufen im Fahrdienst auch Fachstellen sowie Jobs im Baubereich angeboten worden. Erste Bewerbungen seien bereits eingegangen, hieß es. (luza, 21.2.2023)