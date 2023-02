Die Bankenaufseher interessieren sich für die Signa Holding und nicht für die Person René Benko, heißt es. Foto: imago images/Viennareport

Frankfurt – Die Zeiten bleiben turbulent für den Tiroler Unternehmer René Benko. Offenbar untersuchen Aufseher der Europäischen Zentralbank (EZB) die Engagements europäischer Banken bei seiner Signa Holding. Die EZB wolle genauere Informationen zu Krediten und deren Besicherung in Erfahrung bringen, berichtet das deutsche "Handelsblatt" und beruft sich dabei auf Insiderinformationen. Die Aufseher wollen etwa wissen, wie hoch die Kreditrisiken für die Banken seien und ob beziehungsweise womit die Darlehen besichert seien. Die Abfrage sei heuer initiiert worden, das Interesse gelte allerdings der Signa Holding und nicht der Person René Benko. Das Unternehmen gab keine Stellungnahme ab.

Solche Abfragen dienen Bankenaufsehern dazu, das Risiko von diversen Kredit-Engagements und potenzielle Klumpenrisiken zu überprüfen. Die Untersuchung der EZB ist nicht die erste. Voriges Jahr dürften Insidern zufolge die heimische Finanzmarktaufsicht und ihr deutsches Pendant, die Bafin, entsprechende Abfragen bei Banken durchgeführt haben.



Deutsche Bank beendet Geschäfte

Einen Bericht von vergangener Woche, wonach die Deutsche Bank Ende vergangenen Jahres Geschäfte mit der Signa Holding beendet habe, dementierte die Gruppe. Grund für die Vermutungen sind Vorwürfe des ehemaligen Öbag-Chefs Thomas Schmid vor der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft. Es handle sich um bloße Unterstellungen – und es gebe keine Geschäfte mit dem deutschen Finanzkonzern, hieß es bei der Signa. DER STANDARD hat berichtet.

Dennoch soll die Deutsche Bank in der Vergangenheit kommerzielle Dienstleistungen für Signa-Unternehmen erbracht und eine Rolle bei der Beratung und Finanzierung der Gruppe gespielt haben, hieß es in einem Bericht der "Financial Times". Es werde angenommen, dass die Bank die Galeria-Kette als Kundin behalten hat. Und der deutsche Warenhauskonzern Galeria, der zum Benko-Imperium gehört, ist insolvent. Die Zukunft der Kette und ihrer Beschäftigten ist in der Schwebe. (red, 21.2.2023)