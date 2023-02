Verfassungsgericht setzt Teile der Rundfunknovelle über neue Führungsstrukturen vorläufig aus – Bisherige Geschäftsführung und Gremien bleiben bis auf weiteres am Steuer

An der Spitze Sloweniens linksliberaler Regierung steht Premier Robert Golob. Foto: Reuters

Ljubljana – Beim slowenischen öffentlich-rechtlichen Rundfunksender RTV Slovenija, wo Journalisten seit Monaten um institutionelle und redaktionelle Autonomie kämpfen, bleibt es beim Status quo. Geplante Änderungen der Führungsstrukturen, die mittels einer Gesetzesnovelle zur Entpolitisierung des Rundfunks führen sollten, müssen die endgültige Entscheidung des Verfassungsgerichts abwarten, das die Verfassungsmäßigkeit der Regelung prüft.

In einer am Montag bekanntgewordenen Entscheidung, die mit fünf zu drei Stimmen getroffen wurde, setzte das Verfassungsgericht mehrere Bestimmungen vorläufig aus. Damit liegt die Formierung eines neuen Kontrollgremiums und Bestellung einer neuen Geschäftsführung auf Eis. Bis auf weiteres bleiben die viel kritisierte bisherige Leitung und Gremien am Steuer, denen politische Voreingenommenheit vorgeworfen wird.

Wie lange die Prüfung dauert, ist ungewiss. Das Höchstgericht erklärte, die endgültige Entscheidung vorrangig treffen zu wollen. Da die Richter schon für die jetzige Entscheidung zwei Monate gebraucht haben, wird laut Medienberichten aber nicht bald mit einer inhaltlichen Entscheidung gerechnet.

Gemischte Reaktionen

Sollte die Neuregelung, mit der die neue links-liberale Regierung den politischen Einfluss im Rundfunk komplett abschaffen möchte, planmäßig umgesetzt werden, müsste das neue Kontrollgremium bis Ende Februar errichtet sein. Bei der personellen Zusammensetzung hat das Parlament keinen Einfluss mehr, da die 17 Mitglieder von zivilgesellschaftlichen Organisationen, staatlichen Institutionen und der Belegschaft ernannt werden.

Die Entscheidung löste gemischte Reaktionen aus. Gegner, die in der neuen Regelung eine politische Übernahme durch die links-liberale Regierung sehen, finden, das Höchstgericht habe die institutionelle Unabhängigkeit des Rundfunks bewahrt. Angefochten wird die Novelle von den Vorsitzenden des Programm- und des Aufsichtsrates, vom RTV-Generaldirektor und vom TV-Direktor. Sie sind nach Inkrafttreten der Gesetzesänderungen nur noch interimistisch im Amt, da ihre Mandate per Gesetz automatisch beendet wurden, was sie u. a. für verfassungswidrig halten.

Referendum im Herbst

Die Befürworter der Novelle, die im vergangenen Herbst ein Referendum überstanden hat, zeigten sich enttäuscht. Die Regelung genießt breite Unterstützung in der Zivilgesellschaft, bei Medienexperten und Medienorganisationen, sowie in der RTV-Belegschaft. Die Entscheidung wird als "Fortsetzung der Agonie" im öffentlich-rechtlichen Rundfunk gesehen, wofür die aktuelle Leitung verantwortlich gemacht wird. Der Geschäftsführung, die unter der früheren Regierung des rechtskonservativen Ex-Premier Janez Janša bestellt wurde, wird politische Voreingenommenheit zugunsten seiner Demokratischer Partei (SDS) vorgeworfen.

Kritische Journalisten, vor allem im Fernsehen- und Onlineprogramm, befürchten noch stärkeren Druck durch die aktuelle Führung, mit der sie seit Monaten im Streit sind, und eine weitere Zerstörung des Rundfunks. Der slowenische Journalistenverband (DNS) mahnte, dass ein Status quo in niemandes Interesse sein könne. "Aufgrund von politisch motivierten, inkompetenten und schädlichen Maßnahmen des Managements erfüllt der öffentlich-rechtliche Rundfunk seinen Auftrag nicht mehr, verliert seinen Ruf und wird irrelevant", hieß es. (APA, 21.2.2023)