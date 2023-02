Das Schnitzel und ein Krügerl Bier – ihr Preis ist der Maßstab vieler Wirtshäuser. Beides verteuerte sich erheblich – was die Volksseele zum Kochen bringt.

"Österreich erlebt gerade die Vertreibung des Konsums aus den Dorfgasthäusern", klagt Gastronomieobmann Mario Pulker. Und die Brauereien tragen aus seiner Sicht ein wesentliches Scherflein dazu bei.

Biergenuss beim Wirten ob der hohen Preise künftig nur noch als schneller Shot? Der Gerstensaft hat sich empfindlich verteuert. Österreichs Bierbrauer pochen auf steuerliche Erleichterungen. Foto: APA

Gefrotzelt fühlten sich viele Wirte von den Bierproduzenten, müssten sie doch schon seit Jahren stärkere Preiserhöhungen schlucken als der Lebensmittelhandel. Um gut 9,5 Prozent mehr verlangt seit kurzem etwa die Brau Union im Schnitt von Gastronomen für Marken wie Gösser, Zipfer und Puntigamer.

Sterben der Dorfgastronomie

"Eine ähnliche Teuerung würde ich gerne einmal im Handel sehen", sagt Pulker. Ein Krügerl Bier sei außer Haus vielerorts nicht mehr unter fünf Euro zu bekommen – während Supermärkte eine ganze Kiste um zwölf Euro und teilweise sogar weniger verschleuderten. Vereine kühlten die Flasche in ihren Lokalen für Mitglieder für 1,50 Euro ein. Diese Kluft sei nicht mehr nachvollziehbar, meint Pulker. "Sie beschleunigt das Sterben der Dorfgastronomie."

Sigi Menz versteht die Emotionen der Wirte über höhere Preise. Seine Branche verdiene sich jedoch keine goldene Nase, betont der Obmann des Brauereien-Verbands. Menz erinnert an die Verdoppelung der Energiekosten. Verpackung habe sich im Schnitt um 20 Prozent, Logistik um 50 Prozent verteuert. Brauer kämen nicht umhin, einen Teil der gestiegenen Kosten weiterzugeben.

Das Ende der Fahnenstange sieht Menz bei den Bierpreisen noch nicht erreicht, wobei die Wirte davon im Wesentlichen nicht stärker betroffen seien als der Handel, wie er versichert. Das Ausmaß der Erhöhung schnapse sich jede Brauerei mit ihren Kunden selbst aus und gehe dabei vorsichtig vor: Teureres Bier treibe schließlich nicht den Verkauf an. "Niemand hat Interesse daran, dass der Konsum sinkt."

In Restaurants, deren Zahl stark wächst, bestellen Gäste Pulker zufolge seit Jahren mehr Wein als Bier. Bier vor Wein heißt es in traditionellen Gasthäusern auf dem Land, die jedoch auf dem Rückzug sind. Von 50.000 Betrieben in den 80er-Jahren blieben nur 5400 bestehen.

Bindemittel und Sucht

An die 100 Liter Bier trinkt ein Österreicher durchschnittlich im Jahr. Die Corona-Krise hat daran wenig geändert. Der Gerstensaft macht mehr als die Hälfte des konsumierten Alkohols aus. Ein Drittel davon trinken Alkoholkranke, wie aus einem Handbuch des Gesundheitsministeriums hervorgeht. Menschen mit problematischem Alkoholverhalten konsumieren ein weiteres Drittel.

Menz hebt lieber maßvollen Genuss hervor. Er spricht von Bier als einem traditionellen Kulturgut und wichtigen sozialen Bindemittel, das "nicht nur Leib und Seele zusammenhält". Um all diese Aufgaben zu erfüllen, müsse das Krügerl jedoch weiterhin leistbar bleiben. Nach Ansicht der Brauer trägt dafür die Politik einiges an Verantwortung.

Menz pocht allem voran auf eine Halbierung der Mehrwertsteuer auf Fassbier. Das spare Wirten und Konsumenten jährlich 30 bis 40 Millionen Euro, rechnet er vor. Im Sinne eines fairen internationalen Wettbewerbs fordern Brauer zudem eine Halbierung der Biersteuer auf das Niveau bieraffiner Nachbarländer.

Findet die Branche in der Regierung dafür Gehör? Man sei in guten Gesprächen mit VP-Finanzminister Magnus Brunner, erläutert Menz.

Ein Faschingsscherz?

Auf Nachfrage des STANDARD im Finanzministerium vergewissert sich dieses zuerst, ob es sich hierbei um keinen Faschingsscherz handelt. Aktuell sei dies keine Überlegung, heißt es dann. Zudem zeigten Beispiele aus anderen EU-Ländern, dass eine Mehrwertsteuersenkung nicht lange wirke.

Auch Pulker hält die Wünsche der Bierbrauer an den Fiskus für völlig illusorisch. "Sinnvoller wäre es sicherlich, die Wirte selbst steuerlich zu entlasten." Denn letztlich sei die Mehrwertsteuer ein großer Posten im Budget. Ob Wirte ihre Senkung an die Konsumenten weitergeben, lasse sich nur schwer nachvollziehen. "Und bei der nächsten Preiserhöhung ist sie gefressen."

Österreichs Brauwirtschaft sorgt für eine jährliche Steuerleistung von 700 Millionen Euro. Die Nachwehen der Pandemie seien noch nicht ganz verdaut, man sei aber auf dem Weg der Erholung, zieht Menz Bilanz.

Vergangenen Sommer jagte ein Fest das andere. Von Touristen gut gebuchte Skidestinationen kurbeln den Bierabsatz im Winter an. Der Gesamtausstoß an Bier stieg im Vorjahr um vier Prozent auf mehr als zehn Millionen Hektoliter. Der Inlandsverkauf nahm um fünf Prozent zu. 60 Prozent des Geschäfts wickelt der Lebensmittelhandel ab. (Verena Kainrath, 22.2.2023)