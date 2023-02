Wie wurde eine 15-jährige Schülerin zur Ikone der Klimabewegung? Der Dokumentarfilm "Ich bin Greta" zeichnet Greta Thunbergs Weg nach – 20.15 Uhr, 3sat. Foto: Stadtkino Filmverleih

20.15 DOKUMENTATION

Dok 1: Die Klimakleber Die Klimaaktivistinnen und -aktivisten der Letzten Generation üben zivilen Ungehorsam aus, um die Politik zum Handeln zu bewegen. Lisa Gadenstätter heftet sich an ihre Fersen und will herausfinden, welchen Sinn die radikalen Proteste haben. Um 21.05 geht es in ORF 1 Spezial: Lauter Störenfriede?! Wenn sich BürgerInnen wehren um zivile Proteste. Um 21.55 begibt sich der australische Filmemacher Damon Gameau in 2040 – Wir retten die Welt auf eine Reise um den Globus, um herauszu finden, welche innovativen Konzepte zur Rettung der Welt existieren. Bis 23.15, ORF 1

20.15 DOKUMENTARFILM

Ich bin Greta Der schwedische Dokumentarfilmer Nathan Grossman zeigt, wie das damals 15-jährige Schulmädchen zur Ikone der Klimaschutzbewegung wurde. Greta Thunbergs erster Klimastreik war im August 2018. Bis 21.45, 3sat

22.00 DOKUMENTATION

Kulturkrieg – Kunst als Waffe Mit unbändigem Widerstandswillen kämpft die Ukraine gegen den Aggressor aus Russland. Dabei kommen Kunst und Kultur eine besondere Bedeutung zu. Philipp Kohlhöfer begleitet ukrainische Künstler und Künstlerinnen vom Konzertsaal an die Front, vom Bunker ins Atelier und zeichnet ein eindrucksvolles Bild ihrer Kämpfe für ihre Kultur und das Überleben als Staat. Bis 22.55, Arte

22.30 MAGAZIN

Weltjournal: Ukraine – ein Jahr Krieg Am 24. Februar vor einem Jahr hat Russland die Ukraine überfallen. Seither sind nach US-Schätzungen auf beiden Seiten jeweils mehr als 100.000 Menschen getötet oder verletzt worden. Reporter Patrick A. Hafner ist in die von der ukrainischen Armee befreite Stadt Cherson gefahren, in der die Bewohner ihr Leben unter ständigem Beschuss russischer Artillerie zu meistern versuchen. Bis 23.05, ORF 2

22.45 HOLOCAUST

Die weiße Rose (BRD 1982, Michael Verhoeven) Faktengetreue Verfilmung der Geschichte von Sophie Scholl (Lena Stolze), die 1942 ihren Widerstand gegen die Nazis begann und am 22. Februar 1943 mit ihrem Bruder Hans hingerichtet wurde. Bis 0.45, BR

23.05 MAGAZIN

Fokus Europa Andreas Mayer-Bohusch widmet sich weiteren Facetten des Krieges gegen die Ukraine wie dem Thema militärische Aufrüstung, den Sanktionen der EU gegen Russland und wie der Krieg in Russland totgeschwiegen wird. Live im Studio ist Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP). Bis 23.35, ORF 2

23.30 HOLOCAUST

Schindlers Liste (Schindler’s List, USA 1993, Steven Spielberg) Der Film über den Indus triellen Oskar Schindler, der 1200 Juden vor dem Holocaust rettete, wurde zu Spielbergs großem Triumph, der mit sieben Oscars prämiert wurde. Der Regisseur wird bei der Berlinale mit dem Goldenen Ehrenbären für sein Lebenswerk geehrt. Mit Liam Neeson, Ben Kingsley und Ralph Fiennes. Bis 2.40, ORF 2