Die ProSiebenSat1-Gruppe hat eine neue Großaktionärin. Foto: REUTERS/Andreas Gebert

Unterföhring/Prag – Die tschechische Milliardärin Renáta Kellnerová steigt zur zweitgrößten Aktionärin des Fernsehkonzerns ProSiebenSat.1 auf. Kellnerová, Erbin des vor zwei Jahren bei einem Hubschrauberabsturz ums Leben gekommenen Unternehmers Petr Kellner, halte 9,1 Prozent an ProSiebenSat1, teilte die von Kellner gegründete Unternehmensgruppe PPF Group am Dienstag mit. In Österreich gehören Puls 4 und ATV zu ProSiebenSat1.

"PPF glaubt daran, dass die digitale Transformation von ProSieben Wert für alle Aktionäre schafft", hieß es in einer Stellungnahme von ProSiebenSat1. Man freue sich darauf, bei diesem Prozess mit dem Vorstand und dem Aufsichtsrat zusammenzuarbeiten.

Größter Aktionär von ProSiebenSat1 ist die italienische MFE-Mediaforeurope (früher: Mediaset) mit rund einem Viertel der Anteile. Das von der Familie des ehemaligen Ministerpräsidenten Silvio Berlusconi beherrschte Unternehmen will einen paneuropäischen Fernsehkonzern schaffen und drängt ProSiebenSat1 deshalb zur Zusammenarbeit im Kerngeschäft. (APA, red, 21.2.2023)