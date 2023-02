Geht es nach Voves, kann die SPÖ mit Pamela Rendi-Wagner bei Wahlen nur Platz drei holen. Foto: APA / Gerd Eggenberger

Graz/Wien – Der frühere steirische Landeshauptmann Franz Voves hat am Dienstag nun seinen Beitrag zur Führungsdebatte in der SPÖ eingebracht. In der "Kleinen Zeitung" spricht er sich dafür aus, dass Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) die Sozialdemokraten in die kommende Nationalratswahl leitet: "Für mich ist der Michael Ludwig der Einzige in der SPÖ, der die Chance hat, die Wahl so zu absolvieren, dass man mindestens Zweiter ist oder vielleicht sogar Erster."

Ludwig sei der Einzige, der in der Lage sei, die SPÖ in der Einheit aller ihrer Teile personell und programmatisch zu erneuern, findet Voves in dem Interview, das anlässlich seines 70. Geburtstags geführt wurde: "Und damit habe ich kein einziges schlechtes Wort über eine Dame gesagt, die ich gar nicht kenne", meint der Altlandeshauptmann in Richtung von SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner.

"Der Typ kommt bei der Basis an"

Warum Voves Ludwig an der Spitze sehen will, erklärte er so: "Der Typ kommt an der Basis an, in der Wirtschaft, in der Wissenschaft, in der Kultur. Und wenn du schaust, wie er seine Wiener Mannschaft aufgestellt hat: An den kommt keiner heran."

Wenn die SPÖ bei der nächsten Wahl nur Dritter werde, habe er Angst, dass es mit ihr in Richtung Kleinpartei gehe: "Sie muss also mindestens Zweiter werden, und eigentlich beim momentanen Umfeld normalerweise Erster." (APA, 21.2.2023)