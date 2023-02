Im Schauraum können die alten und neuen Autos in VR begutachtet werden. Ein Gefühl, als würde man daneben stehen. Foto: Screenshot/GT7

Für unsere ausführliche Playstation-VR2-Vorstellung, die sich vor allem der Technik und den neuen Möglichkeiten der am Mittwoch erscheinenden VR-Brille von Sony widmet, hatte der STANDARD leider noch nicht die Möglichkeit, Sonys Herzeige-Rennsimulation "Gran Turismo 7" anzutesten. Das wurde in der vergangenen Nacht, pünktlich zum Release, allerdings nachgeholt.



Wie im echten Leben

Im März 2022 erschien mit "Gran Turismo 7" der neueste Teil einer Rennspielserie, die für den Erfolg der Playstation in den letzten 20 Jahren nicht unwesentlich war. Technisch durch die Bank beeindruckend, und auch was das realistische Fahrgefühl betrifft, mit Sicherheit immer unter den spielbarsten Simulationen der Konsolengeschichte. Die Ankündigung, dieses feine Rennspiel würde man zum Start der neuen VR-Hardware auch komplett mit dem neuen Headset erleben dürfen, ließ die Herzen aller Fans hörbar lauter schlagen.

Nun ist es so weit. Am 22. Februar erscheint nicht nur PS VR2, nein, man kann sich auch – sofern man das Spiel bereits besitzt – kostenlos das rund acht Gigabyte große Update herunterladen. Die Belohnung folgt, sobald das Spiel mit der Brille auf der Nase startet.

Okay, um fair zu sein, zunächst ist man einmal ernüchtert und glaubt, die VR-Einstellungen funktionieren nicht richtig. Das Spiel – also die Menüs – werden im Kino-Modus betrachtet. Also schön groß vor unseren Augen, aber halt in keinster Weise für VR aufbereitet. Hat das Update nicht funktioniert? Doch, hat es. Das wird spätestens dann klar, wenn man einen der zahlreichen Modi startet. Egal ob im Schauraum, im Trainingsrennen oder in einem der zahlreichen Cups, sobald die Kamera ins Cockpit schaltet, sitzt man mitten im Geschehen.

Tatsächlich fühlt man sich fast überrumpelt, so echt wirkt die neue Situation. Man kann sich im Cockpit umschauen, sieht die virtuellen Arme am Lenkrad, und wenn man gegen die Banden donnert, rüttelt der im Headset eingebaute Motor. Wer einen Rennsitz mit zugehörigem Lenkrad hat, kann nun völlig in die virtuelle Rennwelt abtauchen, aber auch mit Controller fühlt man sich schnell wie ein echter Rennfahrer.

Im Cockpit kann man sich umsehen, als würde man wirklich in einem Auto sitzen. Foto: Screenshot/GT7

Für die vielen Details in den Autos hat man meist keine Zeit – einfacher wird das Spiel aufgrund der neuen Hardware nämlich nicht. Foto: Screenshot/GT7

Überraschung gelungen

Lange Zeit war nicht sicher, ob tatsächlich alle Modi in VR spielbar sein würden, deshalb ist es umso schöner, feststellen zu können, dass zumindest an dieser Stelle keine Kompromisse eingegangen wurden. Kenner der Fahrzeuge werden einmal mehr erkennen, mit wie viel Liebe die Innenräume gestaltet wurden. Grafische Spielereien, wie etwa Spiegelungen in der Windschutzscheibe, fallen in VR durch die intensive Immersion deutlicher auf als zuvor.

Extra für VR ergänzt wurde allerdings nichts, falls das jemand erwartet. Noch immer finden sich aber ausreichend Möglichkeiten, das eigene Können zu testen. Fahrprüfungen, um höhere Autoklassen freizuschalten, ein Gebrauchtwagenmarkt, ein Schauraum, mehrere Cups und später auch Ausdauerrennen. Wer zum Start vor rund einem Jahr noch nicht alles gespielt hat, der hat jetzt die Gelegenheit, das nachzuholen.

Die Menüs im Spiel bleiben alle non-virtuell. Das stört zunächst, aber man gewöhnt sich daran. Foto: Screenshot/GT7

Fazit

"Gran Turismo 7" passt aus zweierlei Gründen perfekt ins Startaufgebot der neuen Playstation-VR-Brille. Zum einen ist es kein brandneuer Titel, wie die meisten der knapp drei Dutzend Spiele zum Start der neuen Hardware. Zum anderen fügt er sich perfekt ins das breite Angebot an Action-Spielen und Simulationen ein und lässt sich in VR perfekt erleben.

Egal ob man das Spiel bereits ausgiebig erlebt hat oder schon länger mit dem Kauf geliebäugelt hat – mit PS VR2 erlebt man "Gran Turismo 7" so intensiv wie nie zuvor.

Ergänzung

Am Dienstag wurden zehn weitere Titel für die PS VR2 angekündigt, die bereits in den ersten Wochen verfügbar sein sollen. Darunter finden sich das bereits auf der Quest 2 beliebte und blutrünstige Action-Spiel "Gorn", das in eine ähnliche Kerbe schlagende "Hellsweeper VR" oder auch der in Neonfarben inszenierte Action-Racer "Runner". Damit wächst das Angebot für die neue Hardware auf über 40 Titel im Erscheinungszeitfenster. Ein kleiner Überblick:

After the Fall (Vertigo Games)

Altair Breaker (Thirdverse)

Before Your Eyes (Skybound Interactive, launch window)

Cave Digger 2: Dig Harder

Cities VR (Fast Travel Games)

Cosmonious High (Owlchemy)

Creed Rise to Glory: Championship Edition (Survios, launch window)

The Dark Pictures: Switchback (Supermassive, launch window)

Demeo (Resolution Games)

Drums Rock (Garage 51)

Dyschronia: Chronos Alternate (MyDearest Inc., Perp Games)

Fantavision 202X (Cosmo Machia, Inc.)

Garden of the Sea (Neat Corporation)

GORN (Devolver Digital, launch window)

Gran Turismo 7 (via free update to PS5 version of GT7)

Horizon Call of the Mountain (Firesprite, Guerrilla)

Job Simulator (Owlchemy)

Jurassic World Aftermath (Coatsink)

Kayak VR: Mirage (Better Than Life)

Kizuna AI – Touch the Beat! (Gemdrops, Inc.)

The Last Clockwinder (Pontoco / Cyan Worlds)

The Light Brigade (Funktronic Labs, purchase includes PS VR and PS VR2 versions)

Moss 1 & 2 Remaster (Polyarc)

NFL Pro Era (StatusPro, Inc., free PS VR2 upgrade)

No Man’s Sky (Hello Games, launch window)

Nock: Bow + Arrow Soccer (Normal VR LLC, launch window)

Pavlov VR (Vankrupt)

Pistol Whip (Cloudhead, free PS VR2 upgrade).

Puzzling Places (Realities.io, free upgrade)

Ragnarock (WanadevStudio, launch window)

Resident Evil Village (Capcom, via free update to PS5 version of RE Village)

Rez Infinite (Enhance)

RUNNER (Truant Pixel, LLC)

Song in the Smoke (17 Bit)

Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge (ILMxLAB)

Startenders: Intergalactic Bartending (free PS VR2 upgrade)

Swordsman VR (Sinn Studio Inc., free PS VR2 upgrade until May 2023)

Synth Riders (Kluge Interactive, free PS VR2 upgrade)

The Tale of Onogoro (Amata K.K)

Tentacular (Devolver)

Tetris Effect (Enhance)

Thumper (Drool LLC)

Townsmen VR (HandyGames)

Unplugged: Air Guitar (Vertigo Games)

Vacation Simulator (Owlchemy)

The Walking Dead: Saints & Sinners: Ch. 2: Retribution (Skydance, launch window)

What the Bat (Triband)

Zenith: The Last City (Ramen VR, free PS VR2 upgrade)

Zombieland: Headshot Fever Reloaded (XR Games)

(Alexander Amon, 22.2.2023)