Die FPÖ Linz stört die künstlerische Verewigung in Gips. Es dürfe "keine öffentlichen Mittel für ordinären Aktionismus" geben

Der Abformungsprozess geschieht in einem geschützten Raum im Museum, geladen sind "alle Personen mit Vulva", geraten wird zu einer "relativ frischen Rasur". Gloria Dimmel

Linz – Noch sind einige Wandbereiche der aktuell im Linzer Stadtmuseum Nordico laufenden Ausstellung "What the Fem*?" leer. Und das aus gutem Grund: Geplant ist, die Leerstellen gemeinsam mit dem Publikum und geladenen Künstlern zu füllen.

Die in Wien lebende Künstlerin Gloria Dimmel etwa produziert und sammelt seit 2017 Gipsabdrücke von Vulven. Und wird ihre Künste auch im Rahmen der Linzer Ausstellung in zwei speziellen Workshops anbieten. Am 3. März sind Besucherinnen eingeladen, gemeinsam blank zu ziehen und sich gleichzeitig Gedanken zu Sexualität, Geschlechtergleichheit, Ungerechtigkeiten und dem gewaltsamen Einfluss von genormten Körperbildern und Schönheitsidealen zu machen. 85 Euro kostet ein 3D-Abdruck, dieser kann nach der Session "entweder verpackt im Nordico abgeholt werden oder auf Wunsch postalisch zugestellt werden".

"Unsinn stoppen"

Doch ehe noch die erste Vulva geformt und gegossen wurde, ist die Erregung auf politischer Seite groß. Konkret fühlt sich die Linzer FPÖ peinlich berührt und sieht einen Affront gegen Frauen. "Es ist ein Unding, Frauen unter dem Aufhänger des Feminismus immer noch auf ihre Vulva zu reduzieren. Das hat mit der Förderung der Gleichstellung von Mann und Frau schlichtweg nichts zu tun", ärgert sich FPÖ-Frauensprecherin Martina Tichler. Sie appelliere "von Frau zu Frau" an Kulturstadträtin Doris Lang-Mayrhofer (ÖVP), "diesen Unsinn zu stoppen".



Außerdem müsse "die Förderwürdigkeit derart sinnloser Aktionen bzw. der Einrichtungen, die diesen fragwürdigen Einlagen Bühnen bieten, auf den Prüfstand". Die Stadt subventioniere die städtischen Museen jährlich mit über drei Millionen Euro. Tichler fordert "keine öffentlichen Mittel für ordinären Aktionismus". Was hier den Linzer Frauen "aufgebürdet" werde, sei "an Doppelmoral" nicht zu überbieten. Tichler: "Während viele fleißig arbeitende und oft alleinerziehende Frauen nicht wissen, wie sie aufgrund der derzeitigen Umstände über die Runden kommen sollen, werden weiterhin öffentliche Mittel für ordinäre und für niemandem hilfreiche Aktionen bereitgestellt." (Markus Rohrhofer, 22.2.2023)