Die Getränkeserie "Oleato" soll ab Mittwoch angeboten werden. In der Vergangenheit hatte Starbucks Schwierigkeiten, sich in Italien zu etablieren

"Oleato" heißt die neue Getränkeserie, mit der Starbucks ab Mittwoch einmal mehr versucht, die Italiener von sich zu überzeugen. Foto: REUTERS/Chip East

Für Starbucks ist Olivenöl die neue Milch: Die weltgrößte Kaffeekette bringt in Italien eine Reihe von Getränken auf den Markt, denen jeweils eine kleine Menge Olivenöl beigesetzt ist. Die Serie mit dem Namen "Oleato" soll ab Mittwoch verkauft werden.

Das Sortiment umfasst einen eisgekühlten, geschüttelten Espresso und einen Hafermilchkaffee mit Olivenöl. Außerdem wird es einen kalt gebrühten Kaffee geben, zu dem eine Mischung von Olivenöl mit süßem Vanille-Schlagobers hinzugefügt wird.

"Samtig und buttrig"

Starbucks-Geschäftsführer Howard Schultz ist von der neuen Idee begeistert. Er beschreibt den Geschmack des Olivenöls im Kaffee als "samtig und buttrig". Das Unternehmen plant, die entsprechende Auswahl an Heiß- und Kaltgetränken noch in diesem Frühjahr auch in seinen südkalifornischen Filialen anzubieten. Großbritannien, der Nahe Osten und Japan sollen später im Jahr folgen.

Mit dem Experiment versucht der Konzern einmal mehr, Italiens Bevölkerung von sich zu überzeugen. Starbucks hatte in der Vergangenheiten Schwierigkeiten, auf dem italienischen Lebensmittel- und Getränkemarkt zu expandieren. Italiens unabhängige und familiengeführte Kaffeeszene ist berühmt. Einige Italiener riefen zum Boykott von Starbucks auf, als das Unternehmen ankündigte, 2018 seine erste Filiale im Land zu eröffnen. Mittlerweile betreibt Starbucks rund 20 Filialen im ganzen Land. (red, 22.2.2023)