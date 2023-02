[Ukraine-Krieg] Ist der Westen schuld am Krieg in der Ukraine?

Warum der Weltraum im Ukraine-Krieg militärisch so wichtig ist

Chef von Söldnertruppe Wagner wirft russischem Ministerium Hochverrat vor, dieses schießt zurück

[Inland] Luftverteidigung: Ministerin Tanner geht einkaufen

Was die FPÖ immer wieder auferstehen lässt

[Energiekosten] Warteschlangen bei der Wien Energie: "Es ist eine Katastrophe"

[Kultur] Volkstheater-Direktor Voges zu ÖVP-Anschuldigungen: "Es ist gelogen und verwerflich"

[Meinung] "Ich habe kaum je einen vergleichbaren Angriff auf wissenschaftliche Expertise in Österreich erlebt", sagt der renommierte Onkologe Christoph Zielinski im Gastkommentar

[Wissenschaft] Spuren von Leben auf dem Mars zu entdecken ist noch schwieriger als gedacht

[Wetter] Frühnebelfelder lösen sich bald auf und dann setzt sich überwiegend sonniges Wetter durch. In der Westhälfte ziehen aber bereits vor Mittag mehr und mehr Wolken auf, am Nachmittag ziehen dann überall mehr hohe Wolken auf. Regen ist vorläufig nicht zu erwarten. Der Wind weht meist nur schwach aus Ost bis Südwest. Frühtemperaturen minus 3 bis plus 6 Grad, Tageshöchsttemperaturen 10 bis 17 Grad.

[Zum Tag] 1901: Der russische Schriftsteller Lew Nikolajewitsch Tolstoi wird wegen "blasphemischer Äußerungen" in seinem Roman Auferstehung aus der Russisch-Orthodoxen Kirche ausgeschlossen. Es kommt zu Menschenaufläufen und Demonstrationen für Tolstoi in Moskau und Sankt Petersburg.