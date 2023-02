Am Verteilerkreis in Favoriten wurde auch kanisterweise Speiseöl verschüttet. Die Polizei spricht von 13 Festnahmen

Auch am Aschermittwoch klebten sich Aktivistinnen und Aktivisten in Wien an der Fahrbahn fest, die Vekehrsblockaden sind mittlerweile beendet. Foto: APA/Letzte Generation Österreich

Mittwochfrüh haben Aktivistinnen und Aktivisten der Letzten Generation in Wien erneut Verkehrsknotenpunkte blockiert. Die Aktionen fanden diesmal am Landstraßer Gürtel, auf der Schönbrunner Schloßstraße und am Verteilerkreis in Favoriten statt.

Ein Tweet der Letzten Generation zum verschütteten Öl.

Auf einem gesperrten Abschnitt des Verteilerkreises vergossen die Demonstrierenden "kanisterweise ungiftiges Öl", teilten sie mit: "Wie ölige Fossilpolitik unseren Weg in die Zukunft unpassierbar macht, ist damit auch diese Straße unbefahrbar." Da das Speiseöl bei bestehender Sperre der Straße verschüttet und dann von der Feuerwehr entfernt worden sei, sei niemand gefährdet worden, erklärte die Gruppe. Ein Polizeisprecher sagte allerdings: "Wir prüfen rechtlich, ob das Verschütten des Öls auch ein Straftatbestand ist."

Polizei schritt ein

Laut Landespolizeidirektion Wien begann die Polizei rasch mit der Räumung der Blockaden. Die Versammlungen am Verteilerkreis sowie bei der Schönbrunner Schloßstraße seien bereits kurz nach acht Uhr aufgelöst worden, vor neun Uhr sei auch die Blockade im Bereich Landstraßer Gürtel geräumt worden. Insgesamt 13 Personen seien festgenommen worden, sagte ein Polizeisprecher zur APA.

Die Mitglieder der Letzten Generation haben ihre aktuelle Protestwelle vergangenen Montag gestartet. Noch bis Freitag soll der tägliche Morgenverkehr in Wien gestört werden. (red, APA, 22.2.2023)