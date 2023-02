Am Dienstag wurde eine Neuauflage des Wiener Energiebonus präsentiert. Foto: IMAGO/Oliver Zimmermann

Der Wiener Energiebonus geht 2023 in die Verlängerung. Das verkündeten Wirtschaftsstadtrat Peter Hanke und Sozialstadtrat Peter Hacker (beide SPÖ) am Dienstag. Die Höhe des Energiebonus bleibt gleich. "Das bedeutet: 200 Euro für rund 650.000 Haushalte", sagte Hanke.

Ausgezahlt werden soll der Energiebonus ab 11. April. Der Bonus wird auch an jene bezahlt, die diesen bereits 2022 bezogen haben. Das Geld soll ohne Antrag direkt auf das Konto überwiesen werden. Personen, die im Jahr zuvor keine automatische Auszahlung erhalten haben, können laut Presseaussendung einen Onlineantrag stellen.

Grüne fordern mehr Unterstützung

Für Personen, die Schwierigkeiten mit der digitalen Antragstellung haben, gibt es wie auch im vergangenen Jahr Unterstützung. Die Stadt Wien verbucht den Energiebonus des letzten Jahres als großen Erfolg. Da die Teuerungskrise anhält, einigte man sich auf eine Verlängerung.

Die Grünen Wien fordern in einer Aussendung von der Stadt Wien zusätzlich zum Energiebonus auch eine Neuauflage der Energiekostenpauschale, also eine direkte Auszahlung von 200 Euro an armutsgefährdete Menschen. Die FPÖ kritisiert die Verlängerung als "plumpe Ablenkung". Weitere Einmalzahlungen seien lediglich ein "Tropfen auf den heißen Stein". (red, 22.2.2023)