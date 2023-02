So sieht die Herbstkollektion des Labels Mugler aus. Wird die Kooperation mit H&M ähnlich sexy ausfallen? Foto: JULIEN DE ROSA / AFP

Noch sind keine Bilder draußen, doch die neueste Designerkooperation des schwedischen Retailers H&M dürfte sexy ausfallen. Kooperationspartner ist nämlich Casey Cadwallader, der Kreativchef des Modehauses Mugler. Der US-Amerikaner hatte bei der Marke 2018 den Job von David Koma übernommen.

Designer Casey Cadwallader mit Ann-Sofie Johansson von H&M. Foto: H&M

Ihm war in den vergangenen Jahren gelungen, mit körperbetonten Entwürfen in die Fußstapfen des legendären, im vergangenen Jahr verstorbenen Designers Thierry Mugler zu treten – ohne in der Vergangenheit zu schwelgen. Im Gegenteil, die Marke Mugler gehört seit der Übernahme Cadwalladers zu den angesagtesten französischen Modelabels.

H&M knüpft mit der Kooperation an eine Tradition an, die zwei Jahrzehnte zurückreicht. 2004 war mit der Zusammenarbeit mit Karl Lagerfeld die erste Kollektion erschienen, 2021 die letzte mit der Modedesignerin Simone Rocha. Bislang sind noch keine Details zu der aktuellen Zusammenarbeit bekannt, die Entwürfe sollen im Frühjahr 2023 online und in ausgewählten Stores erhältlich sein. (red, 22.2.2023)