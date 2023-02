Sieben Bands abseits des Mainstreams am 29. April in der Metastadt

In der Metastadt wird am 29. April gerockt, was die Steine hergeben. Foto: APA

Wien – Wien bekommt ein neues Rockfestival abseits des Mainstreams: Das "Echos of Erebos" präsentiert am 29. April in der Metastadt sieben Bands aus den Genres Alternative, Instrumental, Doom, Psych, Stoner-Rock "und allem was dazwischen liegt", wie es in der Vorankündigung heißt. Unter internationalen Acts wie Mars Red Sky gehören auch heimische Acts zum Line-Up.

Erfreulich auch, dass neben den "männlichen" Gruppen aus England, Deutschland, Frankreich, Polen und Österreich auch eine Frauen-Rockband vertreten ist: Lurch aus Wien. Der Veranstalter plant, das Festival künftig jährlich als zweitägige Veranstaltung zu etablieren. Heuer stehen Elephant Tree, Earthship, Lurch, Mars Red Sky, Minus Green, Ryte und Weedpecker auf dem Programm. (APA, 22.2.2023)