Rede in Warschau Biden stärkt Ukraine den Rücken, Putin gibt Westen Schuld an Krieg

Während Wladimir Putin am Dienstag in einer Rede zur Lage der Nation Schuldzuweisungen an den Westen richtete, betonte Joe Biden in Warschau den Widerstandswillen Kiews und den Zusammenhalt der Nato