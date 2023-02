Weil der Schweizer Skistar den Offenen Brief an die Fis nicht unterstützt, wird er von der Non-Profit-Organisation kritisiert

Marco Odermatt unterzeichnet Julian Schütters Offenen Brief an die Fis nicht. Der Schweizer wird nun von Greenpeace kritisiert, Vorbildfunktion zu haben. Foto: EPA/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Mittlerweile haben über 400 Athletinnen und Athleten aus den diversen Wintersportdisziplinen den von Julian Schütter aufgesetzten und in Courchevel an die Fis übergebenen Offenen Brief unterzeichnet. Das Schreiben des verletzten ÖSV-Speedrennläufers beinhaltet Forderungen nach konkreten Maßnahmen für den Klimaschutz.

Bisher nicht unterzeichnet hat mit dem Schweizer Marco Odermatt der erfolgreichste Rennläufer der Gegenwart. Der Doppel-Weltmeister bei der erst am Sonntag zu Ende gegangenen Alpinen Ski-WM in Frankreich zog sich damit den Ärger von Greenpeace zu.

"Marco Odermatt scheint den Ernst der Lage noch nicht ganz begriffen zu haben! Er ist sich seiner Vorbildfunktion in der ganzen Nachhaltigkeits-Debatte offenbar nicht bewusst", kritisiert Klima-Experte Nathan Solothurnmann bei "CH Media" den Gesamtweltcupsieger der vergangenen Saison. Klimaschutz bedeute mehr, als nur auf ein paar Flüge zu verzichten. Odermatt könne als gutes Beispiel nämlich weit mehr bewirken.



Nicht 100 Prozent einer Meinung mit Schütter

Odermatt hatte bereits vor der Kritik vonseiten der Non-Profit-Organisation bestätigt, dass er gebeten wurde, den Brief zu unterschreiben. "Aber ich wollte meinen Namen nicht an die vorderste Stelle setzen, weil ich den Forderungen nicht zu 100 Prozent gerecht werden kann", sagte der 25-Jährige, der gelegentlich auch mit dem Hubschrauber zu Rennen reist.

Als im Skiweltcup engagierter Rennläufer habe er oftmals keine andere Wahl als in ein Flugzeug zu steigen. "Man sollte so gut wie möglich planen, das ist wichtig. Es gibt hunderte Wege, wie man seinen Beitrag leisten kann. Wir fahren im Weltcup. Wenn man nicht mehr so weit reisen will, kann man im Europacup starten", sagt Odermatt.

Gefordert wird in Schütters Offenem Brief eine Nachhaltigkeitsstrategie, Klimaneutralität bis 2035, ein Rennkalender mit klimafreundlicheren Reiserouten und volle Transparenz seitens der Fis.

Im STANDARD-Interview hat Fis-Präsident Johan Eliasch davon gesprochen, die Reiserouten so effizient wie möglich gestalten und den CO2-Fußabdruck bis 2030 halbieren zu wollen, gleichzeitig hält er die Expansion nach Asien und in die USA aber für wesentlich. Wie nachhaltig man werde, indem man Veranstalter ermuntert, auf erneuerbare Energiequellen zu setzen, wie es Eliasch ankündigte, bleibt abzuwarten. Volle Transparenz von Seiten der Fis käme jedenfalls einer Revolution gleich. (honz, 22.2.2023)