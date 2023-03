Und täglich grüßt das Murmeltier beziehungsweise der knurrende Magen: Was und wo essen Sie in Ihrer Mittagspause?

Der Magen knurrt schon im Meeting, man will endlich was zu essen haben. Und jeden Tag stellt sich im Büro die immer gleiche Frage: " Was soll ich heute bloß essen?" Kolleginnen und Kollegen, die gut planen und stets abwechslungsreiches Essen von zu Hause mithaben, werden beneidet ob ihrer Voraussicht. Selbst ist man da weniger vorbereitet und steht meist uninspiriert im Supermarkt, um dann das letscherte Sandwich zu kaufen, auf das man eigentlich so gar keinen Gusto hat – es macht satt, das war es aber auch schon.

Schnell ein Paar Würstel neben dem Computer – oder nehmen Sie sich Zeit fürs Essen im Büro und genießen die Mittagspause? Foto: imago images/CHROMORANGE/ Weingartner

Natürlich bieten viele Gasthäuser, Restaurants und Lokale unter der Woche Mittagsmenüs an. In Zeiten hoher Inflation und Angeboten von über zehn Euro ist ein täglicher Lunch wohl auch bei vielen finanziell einfach nicht mehr drin. Da kann das gemeinschaftliche Kochen in der Büroküche eine Alternative sein, allerdings nimmt das dann doch viel Zeit in Anspruch, und viele Küchen sind auch nur mehr fürs Aufwärmen ausgestattet.

Suppenkoma und gutes Betriebsklima

So manche Arbeitnehmerin oder so mancher Arbeitnehmer ist in der glücklichen Situation, dass im eigenen Unternehmen die Belegschaft mittels gestützten Essens in der betriebseigenen Kantine versorgt wird. Oft werden allerdings dort auch recht deftige Speisen angeboten, die das gesamte Personal ins Suppenkoma befördern. Ein Vorteil von Betriebsküchen ist aber dennoch, dass es halbwegs abwechslungsreiches Essen gibt und das zu einem relativ günstigen Preis. Außerdem kann man mit Kolleginnen und Kollegen beim Essen plaudern – das sehen manche aber vielleicht auch als Nachteil –, was auch positive Effekte fürs Betriebsklima haben kann. "Schnabeltierchen" berichtet sogar von Gratisessen:

"herrpeterson" nimmt sich lieber was von zu Hause mit:

Was gibt es bei Ihnen im Büro zu essen?

Haben Sie eine Kantine, und wie viel kostet Sie das Mittagessen dort? Wie oft gehen Sie in ein Gasthaus, um Ihren mittäglichen Hunger im Büro zu stillen? Oder sind Sie stets vorbereitet mit Essen von zu Hause? Berichten Sie im Forum! (wohl, 10.3.2023)