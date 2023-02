Entschieden besser als sein Ruf: Steve Martin als Inspektor Clouseau in "Der rosarote Panther 2", RBB, 20.15 Uhr. Foto: RBB / MGM / Columbia / Peter Iovino

19.40 REPORTAGE

Re: Ein Sender im Exil – Europa und die russische Opposition Oppositionelle Russinnen und Russen sitzen heute zwischen allen Stühlen. Das zeigt sich auch am Beispiel der Journalisten des russischen unabhängigen TV-Senders TV Rain, besser bekannt als Doschd. Bis 20.15, Arte

20.15 KOMÖDIE

Der rosarote Panther 2 (USA 2009, Harald Zwart) Zwar floppte das zweite Remake mit Steve Martin in der einstigen Peter-Sellers-Rolle als Inspektor Clouseau und stieß auch bei der Kritik auf wenig Gegenliebe. Aus gegebener zeitlicher Distanz lässt sich aber sagen, dass es sich dank Martin um eine doch recht vergnügliche Angelegenheit handelt. Auch Jean Reno, Jeremy Irons und John Cleese erfreuen. Bis 21.40, RBB

20.15 DOKUMENTATION & DISKUSSION

Rätselhaftes Bauchgefühl – Wie klug ist unsere innere Stimme? Was steuert unsere Intuition – und sollten wir ihr wirklich immer vertrauen? Nach einer Doku mit Beispielen aus der Kommunikations-, Wirtschafts- und Klimaforschung diskutiert Gert Scobel ab 21 Uhr mit seinen Gästen über den Mythos Vernunft. Bis 22.00, 3sat

21.05 REPORTAGE

Am Schauplatz: Skifahren um jeden Preis Reporterin Nora Zoglauer hat über Monate den Skibetrieb am Stubaier Gletscher, am Hintertuxer Gletscher und in Sölden dokumentiert und zeigt, dass für die Absicherung des Millionengeschäfts Skifahren mittlerweile kein Preis zu hoch erscheint. Bis 22.00, ORF 2

22.30 MAGAZIN

Eco Spezial: Zeitenwende für die Wirtschaft Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine hat auch massive Folgen für die Wirtschaft – in Russland, in der Ukraine und in Europa. Das ORF-Wirtschaftsmagazin beleuchtet, wie die Menschen und die Unternehmen in den beiden kriegsführenden Staaten mit dem Krieg umgehen, und blickt auf einige der Auswirkungen auf Europas Wirtschaft. Bis 23.10, ORF 2

22.50 SCIENCE-FICTION

Krieg der Welten (War of the Worlds, USA 2015, Steven Spielberg) Steven Spielberg hat H. G. Wells’ berühmten Roman über die Invasion durch überlegene Aliens virtuos als atmosphärisches Spektakelkino inszeniert. Im Zentrum steht dabei wieder einmal die Wiedervereinigung einer zerrütteten Kleinfamilie, hier angeführt von Tom Cruise. Bis 1.05, Vox

23.10 TALK

Stöckl Der Politiker Othmar Karas, die Schauspielerin Lilian Klebow, der Prothesen-Spezialist Hubert Egger und der Para-Snowboard-Trainer Noah Abdel Aziz sind zu Gast bei Barbara Stöckl. Bis 0.15, ORF 2

23.20 KABARETT

Christoph & Lollo: Mitten ins Hirn Von Karl-Heinz Grasser über Fenchelrohkost bis zur Bettelmafia: Christoph Drexler und Lorenz Pichler, bekannt als das Liedermacher-Duo Christoph & Lollo, haben dazu Songs parat. Bis 0.10, ORF 3