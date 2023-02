Kärnten-Wahl

Kaiser zu Krise der Bundespartei: "Ein respektables Kärntner Wahlergebnis hilft der SPÖ am meisten"

Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser will sich zum Streit in der SPÖ nicht mehr äußern. Für die Partei steht bei der Landtagswahl am 5. März viel auf dem Spiel