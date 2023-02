Wurde gerade mit dem Ehrenbär ausgezeichnet und will sich in seinem neuen Projekt "Napoleon" dem französischen Kaiser widmen: Steven Spielberg. Foto: epa, CLEMENS BILAN

Berlin – Regisseur Steven Spielberg wurde bei der Berlinale gerade mit dem Ehrenbären für sein Lebenswerk geehrt, sein neuer Film "Die Fabelmans" kommt demnächst in die Kinos. In Berlin sprach er auch über sein neues Projekt: Er will Stanley Kubricks Epos "Napoleon" als Serie drehen, geplant ist die siebenteilige Miniserie über den französischen Kaiser für HBO, berichtet der Branchendienst filmstarts.de.

Demnach seien auch Kubricks Frau, die deutsche Schauspielerin Christiane Kubrick ("Paths of Glory") und ihr Bruder, der Produzent Jan Harlan, mit an Bord. Bei der Entwicklung der Serie greift Spielberg auf ein 800-Seiten starkes Buch zurück, das Kubricks Recherchen und Pläne detailliert darstellt. Kubricks Projekt wurde nie realisiert, es soll zu umfangreich und teuer gewesen sein. (red, 22.2.2023)