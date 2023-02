In den Anzügen von Gerhard Hofer-Schwarz flog Eva Pinkelnig schon zu sieben Saisonsiegen, darunter zwei in Villach. Foto: AP/Matthias Schrader

Das tapfere Schneiderlein stellt man sich anders vor. Maximal mit einem Kinnbart, aber sicher nicht mit einem Vollbart, der bis über die Brust wallt. Und keinesfalls ist das Schneiderlein Grimm’schen Zuschnitts über und über tätowiert wie Gerhard Hofer-Schwarz. Der knorrige Mann, der im Skisprungzirkus auf "Gatsch" hört, schwingt auch nur in Ausnahmefällen die Nadel. Seine Werkzeuge sind eine Industrie- und eine Haushaltsnähmaschine, mit denen er Skisprunganzüge endfertigt.

Die kleinere Maschine kommt im Koffer mit, wenn der 40-jährige Oberösterreicher zu den Sprungschanzen dieser Welt reist. Schließlich unterliegen auch Skisprunganzüge dem Verschleiß. "Gatsch" schneidert den österreichischen Skispringerinnen seit vergangenen Mai die Anzüge auf den Leib. Und er bessert sie an der Schanze aus, wenn während des Trainings oder, Gott behüte, während des Wettkampfes ein Malheur passiert. "Es kann schon vorkommen, dass es einen Riss gib", sagt Hofer-Schwarz. Weil die Springerinnen aber einem ihrer zwei bis drei Anzügen besonders vertrauen, wird während des Bewerbes tunlichst nicht gewechselt, wird also im Fall des Falles vor Ort repariert.

Vergehen stark im Kommen

Vor allem in der Vorsaison ist Kollegen von Hofer-Schwarz recht häufig ein Malheur passiert, das sie nicht mehr beheben konnten. Ein Malheur, an dem sie weitgehend selber schuld waren und das sich bis zur Disqualifikation der Springerin, des Springers auswuchs. Tatsächlich waren Anzugsvergehen im Skispringen wieder stark im Kommen, schließlich befördert die optimierte Hülle den Flug fast mehr als der richtige Ski, dessen Länge sich nach dem Body-Mass-Index richtet, genau normiert und demnach nicht zur Auslotung von Grenzen geeignet ist.

Je mehr Fläche der Anzug bietet, desto besser. Anlässlich des olympischen Mixed-Bewerbs im Vorjahr in Zhangjiakou, China, wurden fünf Springerinnen, darunter Österreichs Daniela Iraschko-Stolz, disqualifiziert, weil ihre Anzüge im Schritt zu lang waren, das heißt, der Abstand zwischen Boden und Anzug länger war als bei der üblichen Vermessung der Sportlerinnen vor Saisonbeginn durch den internationalen Skiverband (Fis).

Die Kritik blieb aber nicht an den Schneidern hängen, sondern am finnischen Kontrolleur Mika Jukkara, der den Job vom Kärntner Veteran Sepp Gratzer übernommen hatte. Einerseits wurde eine Blamage für das Frauenskispringen bei der olympischen Premiere beklagt, andererseits wurde Jukkara vorgeworfen, von Bewerb zu Bewerb im wahrsten Sinne des Wortes andere Maßstäbe anzulegen. Seit dieser Saison kontrolliert wieder ein Österreicher, Christian Kathol, der schon zweiter Mann hinter Jukkara war.

Die Nähmaschinen von Gerhard Hofer-Schwarz rattern auch für Medaillen bei der WM in Planica. Foto: Lützow

Ahonens Ärger

Zwar sind Disqualifikationen seltener geworden, der Argwohn den Anzugsschneidern gegenüber ist aber geblieben. Während der Vierschanzentournee sorgte ein Kommentar Janne Ahonens für Aufregung. Er wisse nicht, wie aktuell die Anzüge hergestellt würden, sagte der 45-jährige Finne, "aber ich weiß, dass entweder die modernen Kontrollen nicht funktionieren oder dass die Springer zu meiner Zeit und also auch ich sehr dumm waren."

"Gatsch" Hofer-Schwarz könnte die Tirade der erst im Jänner des Vorjahres endgültig zurückgetretenen Skisprunglegende kränken, allerdings kennt und schätzt er Ahonen sehr, hat er doch auch für den fünfmaligen Weltmeister Anzüge endgefertigt und zudem in seiner ursprünglichen Profession, der Präparation der Sprungski, unterstützend gewirkt. Dass er sich bei der Einkleidung der Österreicherinnen selbst an die Grenzen des Erlaubten herantastet, würde Hofer-Schwarz nicht bestreiten, allerdings glaubt er, dass bei den Kollegen Herrenscheidern quasi noch ein wenig härter am Wind gesegelt wird. Zudem müssten seine Sprunganzüge einfach auch gut aussehen, "mit einem schönen Anzug springen sie einfach lieber".

Ammanns Bindung

Freilich steht die Zweckmäßigkeit, die Flugeigenschaft im Vordergrund. Das von der deutschen Firma Meininger und dem Schweizer Unternehmen Schoeller gelieferte Textillaminat mit Schaumstoffkern wird vom Sprunganzughersteller Starl in Redlham, Oberösterreich, nach den Vorgaben der einzelnen Sprungteams verarbeitet. Hofer-Schwarz liefert für seine Springerinnen die papierenen Schnittvorlagen. "Vorbild ist der Querschnitt eines Flugzeugflügels, in diese Form soll die Athletin idealerweise hineinpassen", sagt der autodidaktische Schneidermeister, der einst selbst Skispringer war, allerdings nach überschaubaren Erfolgen auf die Betreuerseite wechselte.

Erst feierte er als Mann am Wachs im österreichischen Skiverband große Erfolge, dann arbeitete er bei den Schweizern mit Simon Ammann zusammen. Der zweimalige Olympiasieger von 2002 (Salt Lake City) konnte nicht zuletzt 2010 in Vancouver weitere zwei Olympiasiege einfliegen, weil ihm Gerhard Hofer (damals von ohne -Schwarz) erfolgreich eine neue Bindungsvariante ans Herz gelegt hatte. Über Finnland, Russland und China kehrte der eben nicht auf eine "Wachsfigur" zu Reduzierende nach einem dreijährigen Zwischenspiel als Kunstschmied und auf Anfrage von Frauencheftrainer Harald Rodlauer zum ÖSV zurück.

Gefällige Passform

Dort legt er an Eva Pinkelnig und Kolleginnen Hand an, wenn es dann um die endgültige Anpassung des jeweiligen Anzugs geht. Freilich spielen auch Farben bei der pro Stück ungefähr 500 Euro teuren Abflugskleidung eine Rolle. Wichtiger sind aber akkurate Nähte und eine – im besten Fall gefällige – Passform, die Strömungsabrissen vorbeugt, ohne gegen das Saison für Saison adaptierte Regelwerk zu verstoßen.

Der Anzug muss prinzipiell überall anliegend sein. In aufrechter Position dürfen zwischen dem Körper der Frau und dem Anzug zwei bis vier Zentimeter Platz bleiben. Zudem muss die Hülle komplett aus einem Material gefertigt sein, das bis zu sechs Millimeter dick sein darf und maximale Luftdurchlässigkeit in beide Richtungen erlauben muss. Zur Messung der Durchlässigkeit existiert ein Gerät mit dem schönen Namen Porosimeter. An dem gibt es aber auch für den geschicktesten Schneider kein Vorbeikommen. (Sigi Lützow aus Planica, 22.2.2023)