Huch, jetzt ist schon wieder was passiert: Echtpelz bei "GNTM" regt auf, Heidi Klum verteidigt Elsas Vorliebe für den Fuchs. Foto: IMAGO/Sipa USA

Köln – Die neue Staffel der ProSieben-Castingshow "Germany's Next Topmodel" ist noch jung und sorgt schon für Aufregung. Warum? Weil sich Kandidatin Elsa (18) in einer Vorschau auf ProSieben in einem 400-Dollar-Mantel aus Wildfuchs zeigte, was freilich für Kritik sorgte. ProSieben löschte daraufhin offenbar die Szene.

Kurz darauf meldete sich dann Moderatorin Heidi Klum zu Wort, um Elsa und deren Liebe zum Echtpelz zu verteidigen. Sie postete den entsprechenden Clip auf Instagram selbst, ihr Kommentar dazu: "Echtpelz oder Kunstpelz? Fleisch essen oder vegan leben? Viele Kandidatinnen, viele Meinungen!"

Erst kürzlich wehrte sich Klum gegen Manipulationsvorwürfe, bei "Germany's Next Topmodel" sei "alles echt", sagte Klum wie berichtet dem deutschen Branchendienst DWDL.de: "Ich kann aber verstehen, dass sie vielleicht die eine oder andere Aussage im Nachhinein ein bisschen bereuen." Klum: "Wir sind nun mal eine Reality-Sendung. Wir zeigen genau das, was passiert. Es gibt keinen Text, es gibt keine Storyline." Und weiter: "Wir können eine Person nur so darstellen, wie sie ist. Wir erschaffen mithilfe des Bildschnitts keinen anderen Menschen." (red, 23.2.2023)