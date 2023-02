Im Gastblog widmet sich Kurt Tutschek einer Werbekampagne aus der Vergangenheit, die das Wohlergehen von Tieren fördern sollte.

Als internationaler Tag für das Wohl der Tiere wird seit 1925 der Welttierschutztag am 4. Oktober begangen. Darüber hinaus ist in den Vereinigten Staaten die "Be Kind to Animals Week" etabliert. Schon im Jahr 1915 rief die American Humane Association die erste Maiwoche zur Woche der Tierliebe aus, um die Verbundenheit der Menschen mit den Tieren zu feiern. American Humane ist eine 1877 gegründete Organisation, die sich für die Sicherheit, das Wohlergehen und die Gesundheit von Tieren einsetzt. Die Organisation hieß zunächst International Humane Association, bevor sie 1878 ihren Namen änderte. Seit 1940 ist sie die einzige Kontrollinstanz für die artgerechte Behandlung von Tieren am Set von Hollywood-Filmen und Fernsehproduktionen.



Um die Botschaft unter die Menschen zu bringen, wurden vor allem in den 1930er-Jahren Plakate produziert, die zu Herzen gehen und die Rechte der Tiere auf gute Behandlung durch ihre menschlichen Besitzer und Besitzerinnen illustrieren sollten.

The cat they left behind! Zurückgelassen. | 1935 Foto: New York Heritage digital Collections

Ein Schluck Wasser. | 1932 Foto: New York Heritage digital Collections

Im Krankenhaus. | 1934 Foto: New York Heritage digital Collections

Augen auf im Straßenverkehr! | 1936 Foto: New York Heritage digital Collections

Aufruf an alle Zweibeiner. | 1938 Foto: New York Heritage digital Collections

Jagd mit der Kamera. | 1939 Foto: New York Heritage digital Collections

Verloren und wiedergefunden. | 1933 Foto: New York Heritage digital Collections

Verletze keine Lebewesen! | 1930er Foto: New York Heritage digital Collections

Interessant ist das folgende Plakat, das ein Zitat des englischen Dichters Alexander Pope beinhaltet: "Just as the twig is bent the tree's inclined." Das Zitat – aus dem Brief an Lord Cobham 1734 – besagt, dass frühe Einflüsse eine dauerhafte Wirkung haben.

So wie der Zweig gebogen wird, wächst auch der Baum. | 1930er Foto: New York Heritage digital Collections

Alle Tiere brauchen gute Pflege. | 1930er Foto: New York Heritage digital Collections

Sei freundlich zu Pferd, Hund und Vöglein. | 1930er Foto: New York Heritage digital Collections

Tierliebe | 1930er Foto: New York Heritage digital Collections

Sie brauchen deine Hilfe. | nicht datiert Foto: New York Heritage digital Collections

Im nächsten Poster wartet ein Hund auf sein Herrchen. Eine Träne fließt aus seinem Auge. Die Flagge am Fenster symbolisiert, dass der Hund Ausschau nach einen gefallenen Soldaten hält.

Ein treuer Freund. | nicht datiert Foto: New York Heritage digital Collections

Ein Hund aus dem Tierheim. | nicht datiert Foto: New York Heritage digital Collections

Die liebenswerten Plakate, die häufig die Arbeiten des Künstlers Morgan Dennis verwendeten, der für seine Zeichnungen – insbesondere von Hunden – bekannt war, brachten ihre Botschaft zielgerichtet an ihr Publikum.

Eine im Prinzip ganz einfache Botschaft: Respektiere deine bepelzten und sonstigen tierischen Mitbewohner, sorge für sie, solange sie dich begleiten und schenke ihnen ein möglichst gutes Leben an deiner Seite. (Kurt Tutschek, 25.2.2023)

Links

Weitere Beiträge im Blog