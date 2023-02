Wie die Polizei berichtete, wurde der Mann am vergangenen Donnerstag festgenommen und in die Justizanstalt Klagenfurt gebracht (Symbolbild). Foto: Getty Images / iStockphoto / Chalabala

Klagenfurt – Ein 34 Jahre alter Klagenfurter soll im Dezember ein 14 Jahre altes Mädchen missbraucht haben. Laut Polizei wurde er am vergangenen Donnerstag festgenommen und in die Justizanstalt Klagenfurt gebracht. Das Mädchen wurde am 25. Dezember mit einer starken Alkoholisierung ins Klinikum Klagenfurt gebracht. Die Tage zuvor soll es in der Wohnung des Klagenfurters verbracht haben. Die Polizei schließt weitere Opfer nicht aus.

Fotos mit Missbrauchsdarstellungen auf Laptop gefunden

Laut Polizei hat der Mann der 14-Jährigen mehrmals Alkohol und morphinhaltige Schmerzmittel verabreicht, sie eingeschüchtert und zum Geschlechtsverkehr gedrängt. Auf dem Laptop des Verdächtigen wurden zahlreiche Fotos mit Missbrauchsdarstellungen von Kindern gefunden. Weiters wird er beschuldigt, ein 13-jähriges Mädchen online kontaktiert und überredet zu haben, ihm Missbrauchsbilder zu schicken.

Mögliche weitere Opfer des Kärntners werden gebeten, sich vertraulich an das Kriminalreferat des Stadtpolizeikommandos Klagenfurt zu wenden. (APA, 23.2.2023)