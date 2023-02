Nicht mit mir: Ringo Starr trommelt doch nicht für die Rolling Stones – sagt Paul McCartney. Foto: AP

Es herrschte Aufregung im globalen Pop-Seniorenheim. Gestern noch hieß es, die noch lebenden Mitglieder der Rolling Stones würden mit den noch lebenden Mitgliedern der Beatles zusammen Musik machen. Doch schon bald kam ein Dementi.

Zwar verfügte sich laut britischem "Guardian" Paul McCartney in Los Angeles in jenes Studio, in dem die Stones ihr neues Album aufnehmen, um dort tatsächlich seinen Bass in einem Stones-Song zu spielen, allein Ringo Starr war laut Sir Paul nicht zugegen.

Der Sturm im Wasserglas mit den dritten Zähnen dürfte sich also wieder legen. (red)