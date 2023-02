Am 1. März wird bereits seit 20 Jahren offiziell der "Welttag der Komplimente" gefeiert. Dass ein liebes Wort einen weniger gelungenen Tag versüßen kann, ist wohl allgemein bekannt. Der "World Compliment Day" soll dazu motivieren, freundlich zueinander zu sein und gezielt Nettigkeiten zu verbreiten, um seine Umwelt zu einem angenehmeren Ort zu machen.

Komplimente können rasch eine gute Atmosphäre schaffen. Foto: Getty Images/SolStock

Wenn verbal Blumen gestreut werden

Positives Feedback über das eigene Aussehen, das angenehme Parfum oder ein gelungenes Outfit hört wohl jeder Mensch theoretisch gern. Auch Lob und Anerkennung für eine gute Idee, saubere Arbeit oder einen klugen Gedanken lässt man sich in der Regel nicht ungern gefallen. Von wem das Kompliment kommt, ob aus der Familie, aus dem Kollegium, dem Freundeskreis oder gar von einer fremden Person an der Supermarktkasse: Man freut sich für den Moment und der Alltag ist ein Stück weit heller geworden. Von manchem Kompliment zehrt man noch länger, erinnert sich im Wortlaut daran, erzählt anderen davon und ruft es sich in schlechten Zeiten wieder ins Gedächtnis.

Allerdings fällt es manchen Menschen nicht leicht, ein Kompliment anzunehmen. Während die eine gelassen lächelt und sich erfreut bedankt, reagiert der andere mit reflexartigem Herunterspielen des Gelobten und wechselt schnell das Thema. Dann kann bei der Komplimente verteilenden Person der Eindruck entstehen, ihr Gegenüber eher unangenehm berührt zu haben. Vorsicht kann auch geboten sein, wenn Komplimente über Hierarchiegrenzen hinweg verteilt werden – lobt man allzu überschwänglich die Frisur der Chefin oder mit einer Attitüde der Gönnerhaftigkeit die Arbeit eines Praktikanten, kann dies eher als ein Versuch des Einschleimens oder Überheblichkeit interpretiert werden. Und allzu platte Komplimente in großer Menge könnten auch als aufdringliche Anmache, als übergriffig und beispielsweise im Büro eher belästigend und deplatziert wirken. Ein wenig Fingerspitzengefühl, überlegte Wortwahl und "Maß und Ziel" sind also auch in Sachen Komplimente gefragt, wenn man damit dem Gegenüber wirklich Freude bereiten möchte.

Komplimente: Welche haben Sie gemacht und bekommen?

Welches Kompliment hat zuletzt Ihren Tag erhellt – und welches, das sie selbst verteilt haben, kam gut an? Ist Ihnen auch schon einmal ein Kompliment gründlich missglückt? Und neigen Sie generell dazu, freundliche Worte zu verteilen, oder hört Ihre Umgebung nur selten ein Lob aus Ihrem Mund? Erzählen Sie im Forum! (Daniela Herger, 27.2.2023)