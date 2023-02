Slowenische Avantgarde-Gruppe tritt am 31. März in der Bel Etage Music Hall auf – Gibt als erste westliche Band seit Kriegsbeginn ein komplettes Konzert

Geben Ende März ein Konzert in Kiew: die slowenische Band Laibach Foto: AFP

Die slowenische Avantgarde-Musikgruppe Laibach kündigte ein Konzert in Kiew an. Der Auftritt wird am 31. März in der Bel Etage Music Hall unter dem Titel Eurovision stattfinden. Laibach soll damit als erste westliche Band ein komplettes Konzert in der ukrainischen Hauptstadt seit Beginn des russischen Angriffskriegs abhalten, berichteten slowenische Medien.

"Während sich das übrige Europa darauf vorbereitet, am 9. Mai in Liverpool seine Idee von Freiheit und Solidarität zu feiern, wird Laibach den Eurovision Song Contest zurück in die Ukraine bringen – dorthin, wo er hingehört und wo die einzig wahre und echte Vision von Europa gerade stattfindet", teilte die Band mit. Der Eurovision Song Contest findet heuer in Großbritannien und nicht im Siegerland Ukraine statt.

U2 in der U2 von Kiew

Mit dem Konzert will die Band die Ukraine und ihre Bewohner in deren Kampf gegen die russische Aggression unterstützen. Alle Einnahmen aus dem Konzert werden für wohltätige Zwecke in der Ukraine gespendet, hieß es.

Bereits im Mai 2022 haben Bono und The Edge von U2 einen Überraschungskonzert in einem Kiew U-Bahnhof abgehalten. Laibach soll nun als erste westliche Band seit Kriegsbeginn ein vollständiges Konzert in einem traditionellen Veranstaltungsort geben. Als erste westliche Band ist die slowenische Gruppe 2015 in Nordkorea aufgetreten. (APA, 23.2.2023)