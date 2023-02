In dieser Galerie: 2 Bilder Foto: Nathan Murrell Foto: Nathan Murrell

"Ich liebe Uhren, mechanische Uhren. Dennoch möchte ich keine Armbanduhr tragen. Noch weniger will ich aber auf dem Handy nach der Zeit schauen. Deshalb habe ich an allen Orten, die für mich wichtig sind, Wanduhren aufgehängt. Auf dem Foto ist meine grazile, wunderbar analoge Küchenuhr von Junghans zu sehen. Sie ist für mich die idealtypische Uhr, funktional reduziert. Auch ihr Name gefällt mir sehr gut. Sie heißt Ato-Mat.

Die Uhr ist in Keramik eingelassen und ich habe lange nach ihr gesucht, ehe ich sie vor zirka zehn Jahren gefunden habe. Ich schätze, ich blick‘, wenn ich Zuhause bin, sicher einmal pro Stunde auf sie. Sehr am Herzen liegen mir übrigens auch die großen Würfeluhren in Wien, die leider immer mehr verschwinden. Es gibt mittlerweile überhaupt viel zu wenige Uhren im öffentlichen Raum. Wahrscheinlich, weil man davon ausgeht, dass eh jeder und jede aufs Handy blickt. Ich höre auch gerne auf die Glocken der Kirchtürme, um die Uhrzeit zu erfahren." (Michael Hausenblas, 23.2.2023)