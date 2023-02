Belarus "Wir beten für alle": Belarussen sympathisieren mit beiden Seiten des Ukraine-Konflikts

Ein Jahr nach Beginn des russischen Angriffskrieges in der Ukraine steht die Bevölkerung in Belarus immer noch zwischen den Fronten. Meldungen über einen möglichen Einsatz ihrer Truppen sorgen für Angst, aber auch das Mitgefühl für die Menschen in der Ukraine ist in Minsk und Umgebung kein Geheimnis mehr