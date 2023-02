Raubzüge, Vergewaltigungen, Morde – und das alles am helllichten Tag: Wenn man die Schlagzeilen so mancher Boulevardzeitung liest und hört, was gewisse Politiker auf dem Land skandieren, könnte man den Eindruck bekommen: Wien ist ein Hort krimineller Energie, und es wird immer schlimmer.

Aber ist das wirklich so? Bislang galt Wien doch als eine der sichersten Metropolen der Welt. Was uns die jüngsten Kriminalstatistiken sagen und wie es zum Bild vom gefährlichen Wien kommt, darüber sprechen Anna Giulia Fink und Jan Michael Marchart aus dem Innenpolitikressort des STANDARD. Aber auch darüber, was gegen Gewalt in der Stadt unternommen wird, und die Frage, ob es sich auf dem Land wirklich sicherer lebt. (red, 23.2.2023)