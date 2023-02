Ein Stalker und Serienkiller, der obsessiv diversen weiblichen Opfern nachstellt, was regelmäßig Leichen fordert: Wie gefällt Ihnen die Serie "You"?

Die Serie "You – Du wirst mich lieben" ging kürzlich in die vierte Runde: Seit 9. Februar ist der erste Teil des jüngsten Streichs der Story rund um Joe Goldberg auf Netflix abrufbar. War der Protagonist in der ersten Staffel noch Leiter einer New Yorker Buchhandlung, der sich in eine aufstrebende Schriftstellerin verliebte und ihr bald mit fragwürdigsten Mitteln nachzustellen begann, so ist der Serien-Schauplatz inzwischen nach Europa verlegt worden.

Penn Badgley als Serienmörder Joe Goldberg in "You". Foto: Courtesy of Netflix © 2022

Staffel 4 von "You": Worum es geht

Stalker Joe Goldberg befindet sich, nach Los Angeles in der zweiten und dem fiktiven kalifornischen Vorort Madre Linda in der dritten Staffel, inzwischen in London. Dort lebt der charismatische, aber skrupellose Serienkiller, der seine mörderische Vergangenheit hinter sich lassen will, unter neuer Identität als Literaturprofessor Jonathan Moore. Durch eine Verkettung von Umständen bewegt er sich nunmehr eher unfreiwillig in den Kreisen ruchloser Reicher und Schöner.

Gleich geblieben ist, dass Goldberg es mit einer Frau zu tun bekommt, für die er eine gewisse Faszination zu entwickeln beginnt, und dass es schon bald Leichen zu beseitigen gilt. Neu ist hingegen in dieser Staffel, dass der Jäger gewissermaßen zum Gejagten wird: Denn eine unbekannte Person ist Joe Goldberg auf die Schliche gekommen, scheint über seine vergangenen Verbrechen Bescheid zu wissen und beginnt, ihm ständig Nachrichten zu schreiben, aus denen hervorgeht, dass er nun selbst unter Beobachtung steht. Ein Katz-und-Maus-Spiel beginnt, was dazu führt, dass Goldberg bald die Leichen von Menschen aus dem Weg räumen muss, die er nicht selbst ermordet hat. Denn er ist nicht der "Eat-the-Rich-Killer" – auch wenn er bald vielfach dafür gehalten wird.

Durchschlagender Serienerfolg

Die Serien-Umsetzung des gleichnamigen Bestseller-Romans von Caroline Kepnes bescherte Netflix seit ihrem Auftakt im Jahr 2018 regelrechte Publikumsrekorde – zeitweise lag "You" noch vor "Squid Game" auf Platz eins der meistgeschauten Serien des Streaming-Anbieters. Die Figur des höchst charmanten, aber brandgefährlichen Besessenen, der vor nichts zurückschreckt, und auch Menschen beseitigt, um dem Objekt seiner Begierde nahe zu kommen, scheint einen Nerv zu treffen. Die Serie besticht durch spannende Wendungen und unvorhersehbare Plot Twists.

Dass Penn Badgley, bekannt aus harmloseren Formaten wie "Gossip Girl", den Protagonisten nahezu erschreckend glaubwürdig und authentisch verkörpert, trägt wohl ein Übriges zum durchschlagenden Erfolg der Serie bei. Fans fiebern bereits dem 9. März entgegen, wenn der zweite Teil der vierten Staffel von "You" online geht und die aktuelle Storyline ein – voraussichtlich nicht unblutiges – Ende findet. Auch eine fünfte Staffel wird sehr wahrscheinlich kommen, hat Badgley doch bekannt gegeben, einen Vertrag über insgesamt sechs Seasons unterschrieben zu haben.

Was halten Sie von "You"?

Haben Sie die vergangenen Staffeln der Serie verfolgt – und was halten Sie von der Story? Worin besteht Ihrer Meinung nach die Faszination der Figur des Serienkillers Joe Goldberg? Fiebern Sie auch bei der vierten Staffel wieder mit und warten bereits gespannt auf den zweiten Teil? Erzählen Sie im Forum! (Daniela Herger, 27.2.2023)