Daten zu Teams, Spielern, Spielständen und Tabellen während eines Live-Streams verspricht ein neuer Service von Servus TV. Foto: Servus TV

Wien – Der Privatsender ServusTV startet auf seiner Streamingplattform ServusTV On einen interaktiven Live-Daten-Service bei Fußball-Übertragungen. Damit können Daten zu Teams, Spielern, Spielständen und Tabellen während eines Live-Streams abrufen, Kunden profitieren von neuen Werbemöglichkeiten, wie am Donnerstag in einer Aussendung bekanntgegeben wurde.

Die klickbaren Grafiken stehen demnach bei den Übertragungen aus der Uefa-Champions League, Uefa Europa League und ab März bei den Qualifikationsspielen der österreichischen Nationalmannschaft zur Uefa Euro 2024 zur Verfügung. Abrufbar ist der Live-Datenservice bei Servus TV On via Web, Mobile Apps für iOS und Android. (red, 23.2.2023)