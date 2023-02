Nicht auf das eigene iPhone registrierte Airtags können zu einem Ärgernis werden, dessen man sich gar nicht so einfach entledigen kann

Katie Malones "Verfolger" ist nicht so gefährlich, wie Apples Airtag denkt.

Foto: AP, Mary Altaffer

Katie Malone hat ein Problem: Sie wird gestalkt – sagt zumindest ihr Handy. Regelmäßig erhält sie Warnhinweise, dass ihr ein unbekannter Airtag folgt. Sie selbst hat mit dem "Stalker" aber ein recht gutes Verhältnis.

"Soweit ich weiß, verfolgt mich derzeit niemand mit einem Airtag – und wenn es so wäre, würde ich die Warnhinweise von Apple wahrscheinlich gar nicht bemerken", schreibt Malone im Blog von "Engadget". Der "Airtag Found Moving With You"-Hinweis ist mittlerweile fixer Bestandteil ihres Startbildschirms, sie wischt ihn schon reflexartig weg.

Vertrauter "Stalker"



Doch warum denkt ihr Handy, dass Katie Malone verfolgt wird? Der Grund dafür ist so simpel wie liebenswürdig: Bei dem vermeintlich Unbekannten handelt es sich um ihre Hündin Rosie, die sie gerettet und adoptiert hat. Rosie habe ein sehr sanftmütiges Wesen – aber aufgrund ihrer Vorgeschichte sei sie sehr "fluchtgefährdet". Wie viele Hunde leidet auch Rosie unter dem Lärm von Feuerwerkskörpern oder dem Geräusch starker Windböen während Unwettern. "Rosie zieht sich völlig zurück, beginnt zu zittern, und – wenn es ganz schlimm ist – versucht sie wegzulaufen", beschreibt Malone ihren angstgeplagten Vierbeiner.

Airtag als Tracker für fluchtgefährdete Vierbeiner



Die Lösung war naheliegend: Um 29 Dollar (circa 35 Euro auf Amazon) erstand Malone also einen von Apples Airtags, einen Tracker, der wie ein Schlüsselfinder funktioniert und mithilfe eines U1-Chips über Ultrabreitbandtechnologie (UWB) geortet werden kann. U1-Chips sind für die Ortung mittels UWB erforderlich, sie werden in den neueren iPhone-Modellen verbaut. Bei UWB handelt es sich um eine digitale Funktechnik für den Nahbereich, die einen großen Frequenzbereich abdeckt und mit geringer Leistung sendet. Andere Frequenzen werden dadurch kaum gestört, die Reichweite ist aber vergleichsweise beschränkt. Für den privaten Nutzen ist sie dennoch ausreichend: Indoor soll diese zwischen zehn und zwanzig, outdoor bis zu hundert Meter betragen.

Dass Malones Handy denkt, sie werde verfolgt, liegt daran, dass besagter Airtag auf ihren Partner registriert ist. Ihr iPhone wird dadurch nicht mit dem Ortungschip in Verbindung gebracht – weswegen sie regelmäßig Warnungen wegen eines "unbekannten" Trackers erhält. Das Ping-Geräusch der Benachrichtigungen stresst ihre Hündin noch zusätzlich. Erst wenn sie die "Find My"-App öffnet und den Hinweis auf den mysteriösen Verfolger bestätigt, kehrt wieder Ruhe ein.

Noch nicht die passende Lösung gefunden



Zwar lassen sich die Benachrichtigungen pausieren, allerdings nur für 24 Stunden. Eine dauerhafte Deaktivierung der Hinweise für einzelne Airtags sei ebenfalls nicht möglich – sie könne nur alle Tracking-Hinweise ausschalten, dann würde sie aber wiederum nicht merken, wenn ihr jemand einen fremden Airtag "unterjubelt". Die einzige Möglichkeit wäre ein gemeinsamer Account oder eine "Family Sharing iCloud", bei der sich Regeln für einzelne Tags definieren lassen. Wer seine Cloud aber nicht teilen möchte, muss sich auch seine eigenen Airtags besorgen.

"Airtag Found Moving With You" – Grundsätzlich eine sinnvolle Funktion



Die "Airtag Found Moving With You"-Funktion hat allerdings durchaus ihre Berechtigung. Sie soll Schutz vor ungewollter Verfolgung bieten – ein Szenario, das nicht gänzlich aus der Luft gegriffen ist. So gab es bereits 2021 Fälle, in denen Personen Tags "untergejubelt" wurden, um sie unbemerkt zu orten.

Der Einsatz als "Haustier-Tracker" erfreut sich schon lange großer Beliebtheit. Für den Preis von knapp 35 Euro bieten die kleinen Ortungsgeräte ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis: Man kann sie mittels Bluetooth lokalisieren und piepsen lassen oder aber per UWB orten und gegebenenfalls als verloren markieren.

Auch Nachrichten – wie Hinweise auf Finderlohn oder Kontaktdaten – können hinterlegt und mittels Near Field Communication (NFC) ausgelesen und angezeigt werden. Grundsätzlich also ein sinnvolles Feature für Haustierbesitzer, die sich um den Verbleib ihrer Schützlinge sorgen. Wie das Beispiel von Katie Malone zeigt, sollten die Tracker aber sicherheitshalber auf das eigene Handy registriert sein, um vermeintlichem "Stalking" durch die eigenen Vierbeiner vorzubeugen. (Lisa Haberkorn, 24.2.2023)