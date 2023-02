In dieser Galerie: 3 Bilder Harald Fux: "Das Ernst-Happel-Stadion ist sicher kein Sehnsuchtsort." Foto: Felix Mayr Grafik: APA Das Linzer Stadion von oben. Foto: TEAM FOTOKERSCHI.AT / KERSCHBAUM

Natürlich sitzt Harald Fux im Stadion, wenn der LASK am Freitag (20.30 Uhr, Sky) gegen Austria Lustenau sein neues Stadion eröffnet. Er geht davon aus, dass beste Stimmung herrscht, auch wenn das Stadion nicht voll besetzt ist, weil der LASK keine Einzeltickets verkauft. Fux glaubt, dass Linz durch die laut LASK-Angaben ungefähr 90 Millionen Euro teure Arena, die selbst für wichtige internationale Spiele taugt, an "regionaler und überregionaler Bedeutung" gewinnen wird. Wien gerate da ins Hintertreffen. Für Fux wäre es "unverantwortlich", weiter ins Ernst-Happel-Stadion zu investieren. Stattdessen wünscht er sich, dass in Wien eine Perspektive entwickelt und die Frage gestellt wird: "Was soll und will diese Stadt ihrer Bevölkerung und allen Menschen, die zu Besuch kommen, bieten?"

STANDARD: Wie sind Sie an die Aufgabe herangegangen, ein Stadion für den LASK zu entwerfen? Was erwartet die Fans?

Fux: Ein Stadion ist im besten Fall ein Sehnsuchtsort, ein Ort, der das Publikum mit offenen Armen aufnimmt, auch ein pädagogischer, ein sozialer Ort, der zeigt, wie man miteinander umgehen soll. Dass man friedlich und zivilisiert nebeneinander steht.

STANDARD: Wird der LASK in diesem Stadion aufblühen?

Fux: Davon gehe ich schon aus. Für den LASK war das ein Jahrhundertprojekt. Er bekommt jetzt endlich eine echte Heimstätte. Und Linz wird an regionaler und überregionaler Bedeutung gewinnen.

STANDARD: In einem "Heute"-Interview haben Sie angedeutet, dass Linz, wo bald auch schon zwei Länderspiele stattfinden, Wien den Rang ablaufen könnte. Ist das wirklich so?

Fux: Bis zu einem gewissen Grad glaube ich das auf jeden Fall. Linz wird durch das neue Stadion gewissermaßen größer, und Wien wird kleiner. Das Ernst-Happel-Stadion ist sicher kein Sehnsuchtsort, dort wird man als Zuschauer nicht gut behandelt, sondern ignoriert. Das Happel-Stadion missachtet die Bedürfnisse der Fans. Bei aller Schönheit des Stadiondachs – als Wahlwiener kann ich über das Happel-Stadion fast keinen Stolz empfinden. Und doch kann in bestimmten Spielen, die in Wien ausverkauft sein können, auch Linz keine Alternative sein – schon weil viel weniger Publikum ins Stadion passt und so die Einnahmen viel geringer sind.

STANDARD: Zuletzt sprach sich der Wiener Sportstadtrat Peter Hacker vehement gegen den Bau eines neuen Stadions aus, lieber will er das Happel-Stadion noch einmal renovieren. Ist das nicht nachvollziehbar?

Fux: Es gibt in ganz Europa fast kein anderes großes Stadion, das so veraltet ist wie das Happel-Stadion im Prater. Eine wirklich funktionelle Ertüchtigung hat hier nie stattgefunden, kann auch gar nicht mehr stattfinden. Hier zu investieren wäre unverantwortlich. Das ist ein Problem, das Wien lösen muss, vielleicht nicht heute, vielleicht nicht morgen. Aber spätestens für übermorgen sollte man eine Perspektive entwickeln und sich fragen: Was soll und will diese Stadt ihrer Bevölkerung und allen Menschen, die zu Besuch kommen, bieten?

STANDARD: Ein teurer Neubau wegen einiger Länderspiele?

Fux: Sicher nicht. Man müsste zuerst über die Nutzung reden. Fußball allein reicht sicher nicht als Konzept. Aber da gibt es viele Möglichkeiten. Schon jetzt kommen ein paar gute Jahre für Konzerte, weil viele Menschen ausgehungert sind. Aber Konzerte im Happel-Stadion? Dabei kann ein Stadion ein unglaublich variabler Raum sein. Da muss auch kein permanenter Rasen liegen, in etlichen Stadien gibt es bereits Palettensysteme.

STANDARD: Hat Wien, hat Österreich vor der Fußball-Heim-EM 2008 die große Chance verpasst, ein modernes großes Stadion zu errichten?

Fux: Damals wurde diskutiert, ob dann auch die zwei Großklubs alternierend in diesem Stadion spielen könnten. Man hätte auch sagen können: Wir verkraften zwei Stadien für die Vereine und dazu ein großes Stadion nicht nur für Fußball, sondern zum Beispiel auch für Konzerte. Mittlerweile ist Wien weiter gewachsen, eine Zwei-Millionen-Stadt. In meinen Augen hätte ein großes modernes Stadion in Wien seine Berechtigung, es wäre kein echter Luxus.

STANDARD: Lässt sich das Versäumnis wiedergutmachen?

Fux: Wenn der Wille da ist. Aber vielleicht braucht man dafür wieder einen Anlass, ein Event, vielleicht baut man ein solches Stadion nicht nur, damit man es hat.

STANDARD: Wie sieht es mit den Bedürfnissen der Teamspieler aus?

Fux: Ich hab mir schon oft gedacht, dass ich sie gerne fragen würde, was sie wirklich empfinden, wenn sie sich nach einem Spiel im Happel-Stadion für die tolle Atmosphäre bedanken. Eine Kesselwirkung in einem guten Stadion sieht doch ganz anders aus. Und die ÖFB-Teamspieler kennen das, viele von denen spielen Woche für Woche in tollen, modernen Stadien.

STANDARD: Möglicherweise spielen die meisten Teamkicker allein schon wegen der kurzen Wege lieber in Wien als sonst wo. Die landen in Schwechat, die müssen dann nicht unbedingt noch nach Klagenfurt oder auch nach Linz.

Fux: Wir dürfen das Thema Ökologie nie vergessen, die Transportfrage kommt ja auch insgesamt dazu. Wenn Länderspiele in Linz oder Klagenfurt stattfinden, dann bedeutet das, dass tausende Menschen von Wien dorthin und wieder zurück fahren. Einige vielleicht mit dem Zug, aber da gibt es dann auch viel individuelle Mobilität. Das kann es ja auch nicht sein auf Dauer. Auch deshalb wäre es hochspannend, für Wien etwas zu schaffen. (Fritz Neumann, 23.2.2023)