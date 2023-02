Mit "Deliver Us Mars" wartet ein atmosphärisches Sci-Fi-Abenteuer auf die Spieler. Foto: KeokeN Interactive

Im Februar sind allein auf Steam knapp 1.000 neue Spiele erschienen, die meisten davon von kleinen und kleinsten Entwicklerstudios. Aus diesem Berg sind uns die folgenden acht Titel besonders ins Auge gestochen – Indie-Games für Taktiker, Abenteurer, Horrorfans und Action-Freunde. Viel Spaß!



Yaza Games | Inkulinati

Inkulinati



System: Windows, Mac, Xbox, Early Access

Preis: 24,99 Euro

Im originellen Style mittelalterlicher Handschriftenillustrationen kämpft man in "Inkulinati" taktische Schlachten mit grotesken Lebewesen. Die bewaffneten Hasen, Füchse, Esel und Schnecken müssen wohlüberlegt eingesetzt werden, viele Optionen und Einheiten machen das Spiel überraschend anspruchsvoll. Die Möglichkeit, Figuren – auch spielentscheidende – einfach über den Rand der Zeile ins Nichts zu schubsen, gibt dem Ganzen zusätzlich Pfiff.

Dank Rogue-like-Struktur startet man immer wieder gern in neue Abfolgen dieser Kämpfe, das Freischalten neuer Einheiten motiviert. "Inkulinati" ist noch im Early Access, aber schon jetzt eine originelle Herausforderung für Fans taktischer Spiele. Im Hotseat-Modus darf man am selben Rechner gegeneinander in die Schlacht starten.

Tails: The Backbone Preludes

System: Windows, Konsolen in Vorbereitung

Preis: 14,99 Euro

2021 verstörte das hübsche Point-&-Click-Abenteuer "Backbone" sein Publikum mit einer düsteren Noir-Story rund um tierische Helden in einer Science-Fiction-Dystopie, jetzt ist mit "Tails" ein Prequel erschienen, dessen Handlung in die Vorgeschichte von drei der Hauptfiguren des Vorgängers sowie einer weiteren Figur entführt. Der Held von "Backbone", der Waschbärdetektiv Howard, ist hier noch ein Student, zu Fuchsjournalistin Renee und der Mafia-Eisbärin Clarissa gesellt sich ein Hundewissenschafter.

Wer "Backbone" kennt, weiß, dass hier trotz Tierhelden ein grimmig erwachsenes Abenteuer wartet, in dem auch Horror seinen Platz hat. Abwechslungsreiche Rätsel, interessante Figuren und schwere Entscheidungen, die sich in mehreren verschiedenen Enden abbilden, machen "Tails" in Verbindung mit seinem Vorgänger zur runden, beeindruckend souveränen modernen Point-&-Click-Empfehlung.

Introversion Software

The Last Starship



System: Windows

Preis: Early Access 28,99 Euro

Das britische Indiestudio Introversion Software ist ein Urgestein: Von "Uplink" und "Darwinia" über "Defcon" bis hin zum Bestseller "Prison Architect" haben die Pioniere über zwei Jahrzehnte lang Indie-Geschichte mitgestaltet. Ihr neues Spiel führt uns in den Weltraum, nimmt aber einige strategische Elemente aus dem Wusel-Aufbauvorgänger mit ins All. Die Raumschiffe, mit denen wir hier frei durch eine riesige Galaxis reisen, können wir nämlich ziemlich frei gestalten und auch ausbauen – Verkabelung inklusive.

"The Last Starship" startet wie seinerzeit "Prison Architect" auch im Early Access und ist im Moment noch etwas spartanisch: Außer der Erfüllung zufallsgenerierter Missionen und Gesteinsabbau gibt es noch nicht sehr viel zu tun. Dass hier aber ein spannendes Spiel entsteht, sieht man schon jetzt: Die Hege und Pflege des Raumschiffs verspricht schon vor dem finalen Release unterhaltsame Stunden. Bonustipp: Mit "Stardeus" (https://stardeusgame.com/) gibt es einen ähnlich gelagerten Rivalen, der ebenfalls im Early Access ist.

Active Fungus Studios

Totgeschwiegen: A Bavarian Tale

System: Windows

Preis: 14,99 Euro

In Videospielen kommt man ja des Öfteren an exotische Orte, in diesem irgendwie auch: Als junger Arzt werden wir im Jahr 1866 in das gottverlassene bayerische Bauerndorf Wolpertshofen geschickt, um dort bei der Aufklärung einer Mordserie mitzuhelfen. In den folgenden etwa zehn Spielstunden gilt es die rustikale Dorfgemeinschaft zu befragen, kleine Aufgaben zu erledigen und Stück für Stück hinter das Geheimnis zu kommen. Das Spiel, das von einem winzigen Team mit viel Liebe zu seinem Setting verwirklicht wurde, ist dabei aber kein Adventure, sondern tatsächlich eine Art Open-World-Rollenspiel im Miniaturformat.

Wie viel Freude man an diesem Unikat hat, hängt direkt von der Sympathie für bayerisches Lokalkolorit ab. Alle Figuren sind mehr oder weniger originalgetreu im Dialekt vertont, so mancher Gag ist dem bekannten Witzeln mit dem Gegensatz zwischen "Studiertem" aus der Stadt und gewitzt-verschlagener Landbevölkerung zu verdanken. Ein sympathisches Spiel mit viel Charme.

Deliver Us Mars

Deliver Us Mars

System: Windows, PS4, PS5, Xbox

Preis: 29,99 Euro

Der Nachfolger des 2018 erschienenen Puzzle-Action-Abenteuers "Deliver Us The Moon" setzt zehn Jahre nach den Ereignissen des ersten Teils an. Wie der Titel sagt, geht es diesmal auf den roten Planeten; auch hier wartet eine spannende Mischung aus persönlichen Verstrickungen der Heldin, Science-Fiction-Abenteuern und einer Menge Sense of Wonder auf die Spielerschaft. Gekämpft wird übrigens im Gegensatz zu vielen anderen Science-Fiction-Thrillern nicht; stattdessen bieten die feindliche Umgebung des Mars und die Gefahren eines Astronautenlebens genug haarsträubende Angstmomente und jede Menge Kletter- und Rätselelemente.

Mit knapp zehn Stunden Spielzeit ist "Deliver Us Mars" ein für Indie-Verhältnisse richtig umfangreiches Hard-Science-Fiction-Abenteuer geworden, das die Faszination der Raumfahrt und ihrer Gefahren mit einer menschlichen Note verbindet. Eine emotionale Story und dramatische Momente versöhnen mit manchmal hölzernen Figuren und gelegentlichen technischen Schluckaufs.

Loretta

System: Windows

Preis: 14,79 Euro

Bei Visual Novels scheiden sich die Geister: Für die einen sind die linearen Abenteuer mit nur minimalen Einflussmöglichkeiten nur bedingt überhaupt "richtige" Spiele, für die anderen ein hauptsächlich von kulleräugigen Anime-Girls bevölkertes Guilty Pleasure. Der psychologische Thriller "Loretta" stellt in der Nische eigentlich einen recht speziellen Sonderfall dar: Der Noir-Thriller um das Schicksal einer desillusionierten Frau irgendwo im Niemandsland der ländlichen USA des Jahres 1947 ist spannend, ungewöhnlich und vor allem souverän inszeniert.

Der gelungene Pixelstil täuscht: Wie hier mit allen möglichen, auch filmischen Mitteln gespielt wird, um eine dichte, beklemmende Erzählung mit dramatischen Wendungen zu zeigen, ist auch für jene interessant, die sonst anderes spielen. Die von den Entwicklern genannten Inspirationen Alfred Hitchcock, Edward Hopper und Vladimir Nabokov weisen den Weg: "Loretta" ist düster und raffiniert zugleich.

Cat Play Games

No One Survived

System: Windows

Preis: Early Access 16,49 Euro

Ja, okay, an Zombie-Survival-Sandboxspielen herrscht kein Mangel, doch "No One Survived" konnte seit Erscheinen Mitte Januar schon eine beachtliche Menge an Early-Access-Spielerinnen und -Spielern überzeugen. Das hübsche Third-Person-Spiel, in dem allein oder – besser – im kooperativen Multiplayer ein Überleben in der von Zombies überrannten Postapokalypse Thema ist, bietet neben dem gewohnten Survival-Stress vor allem umfangreiche Möglichkeiten, sich selbst am Crafting und als Baumeister zu versuchen.

Den Genre-Darlings "Seven Days to Die" und "Project Zomboid" hat "No One Survived" seine ansprechende Optik voraus, doch hier wird mehr geboten als nur eine hübsche Oberfläche. Trotz Early Access und vor allem wegen des sympathischen Preises ein Geheimtipp für Spielerrunden auf der Suche nach der nächsten gemeinsamen Onlinebaustelle.

Pizza Tower

Pizza Tower

System: Windows

Preis: 19,50 Euro



Man muss es so sagen: "Pizza Tower" sieht auf den ersten Blick nach nichts aus. Doch wie so oft lassen die inneren Werte das minimalistische Äußere schnell vergessen. Sowohl von der Kritik als auch von Tausenden begeisterten Steam-Spielerinnen und -Spielern hat das vom Plattform-Klassiker "Wario Land" inspirierte rasante kleine Actionspiel wahre Lobeshymnen spendiert bekommen – wer einmal mit dem Pizzakoch auf Touren gekommen ist, versteht auch, warum.

Cleveres Leveldesign, grandiose Geschwindigkeit und ein Moveset, das sich nach etwas Einarbeitung zu virtuoser Akrobatik verbinden lässt, machen das kleine Spiel zum frühen Sleeper-Hit und Geheimtipp des noch jungen Spielejahres. Auf den zweiten und dritten Blick ist übrigens auch der durchaus vorhandene Charme der Cartoongrafik zu sehen. Ja, echt. Wo bleiben die Konsolenversionen dieses Spiels? Die Welt wartet. (Rainer Sigl, 25.2.2023)