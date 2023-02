Die Sache mit Herbert Kickl ist ganz einfach. Er will Bundeskanzler werden. Das geht nur, wenn die Umfrageerfolge der FPÖ auch bei Wahlen halten. Und wenn er einen Koalitionspartner findet.

Seine Rede beim politischen Aschermittwoch sorgt für Kritik: FPÖ-Bundesparteiobmann Herbert Kickl. Foto: Imago/Daniel Scharinger

Dann kann der Bundespräsident, wie angedeutet, Kickl als Kanzler nicht angeloben. Wie lange ist das ohne Verfassungskrise durchzuhalten?

"Hier stellt sich die Frage nach dem Zustand der Republik."

Davor muss Kickl entweder einen Koalitionspartner finden; oder eine Partei, die eine Kickl-Minderheitsregierung toleriert. Hier stellt sich die Frage nach dem Zustand der Republik. Findet sich wer, der Kickl in den Kanzlersessel hebt? Soeben hat der FPÖ-Chef seine üblichen Hass- und Hetzreden zu einem neuen Höhepunkt geführt. Bei der diesjährigen Aschermittwoch-Tirade nannte er Bundespräsident Van der Bellen eine "Mumie in der Hofburg" und "senil". Da muss man schon in der Bürgerkriegszeit der Ersten Republik und bei den Nazis suchen, um Vergleichbares zu finden. Oder auch nur bei Kickls früheren (auch antisemitischen) "Gags" für Jörg Haider. Viel Aufregung löste das bisher nicht aus.

Doch der Mann ist ein Feind der liberalen Demokratie und der politischen Minimalstandards. Als Innenminister hat er einen Putsch gegen den Verfassungsschutz instrumentalisiert. Wer streift an so jemandem noch an? Hilft ihm ins Kanzleramt? Eine umnachtete ÖVP? Eine total verzweifelte SPÖ unter neuer Führung? Oder erkennt die politische Klasse endlich, mit wem wir es zu tun haben? (Hans Rauscher, 23.2.2023)