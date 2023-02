19.40 REPORTAGE

Re: Russlands Soldaten – Wie sie den Krieg in die Heimat bringen Die wirtschaftlich schwache Region Burjatien liegt 6000 Kilometer östlich der Ukraine, die Karriere in der Armee stellt eine der wenigen Möglichkeiten des sozialen Aufstiegs dar. Die Unzufriedenheit über die vielen Toten unterdrückt die russische Regierung mit totaler Kontrolle.

Bis 20.15, Arte

20.15 FAMILIENDRAMA

Schwesterlein (Petite soeur, CH/D/F 2020, Stéphanie Chuat, Véronique Reymond) Lisa (Nina Hoss) war einst eine erfolgreiche Theaterautorin. Seit ihr Zwillingsbruder, der Theaterschauspieler Sven (Lars Eidinger), an aggressiver Leukämie erkrankt ist, setzt sie alles daran, ihren Seelenverwandten wieder auf die Bühne zu bringen, und riskiert dafür selbst ihre Ehe. Hochkarätig besetztes Familiendrama mit Marthe Keller in einer Nebenrolle. Bis 21.50, Arte

Setzt für ihren krebskranken Bruder viel aufs Spiel: Nina Hoss in "Schwesterlein", Arte, 20.15 Uhr. Foto: Vega Film

20.15 THRILLER

Glass (USA 2019, M. Night Shyamalan) Im dritten Film seiner sogenannten Eastrail 177-Trilogie führt Regisseur M. Night Shyamalan die beiden Vorgängerfilme Split und Unbreakable zusammen und baut damit sein eigenwilliges Superheldenuniversum weiter aus. Mit Bruce Willis als (fast) unverwundbarem Verbrecherjäger und James McAvoy als vielköpfiger, an einer dissoziativen Identitätsstörung leidender "Bestie". Bis 22.50, ProSieben

21.50 DOKUMENTATION

Cat Stevens – Von Steven Georgiou bis Yusuf Islam (F 2020, France Swimberge) Mit Songs wie Morning Has Broken, Lady d’Arbanville und Father and Son wurde der britische Singer-Songwriter in den 1970er-Jahren weltberühmt, nach seiner Konversion zum Islam zog er sich jahrzehntelang vom Musikgeschäft zurück. 2004 tauchte er als Yusuf Islam auch wieder in den Pop-Charts auf. Die Doku spürt seinem verschlungenen Lebens- und Karriereweg nach. Bis 22.45, Arte

22.55 AGENTENTHRILLER

James Bond 007 – Feuerball (Thunderball, GB 1965, Terence Young) Der vierte Bond-Film mit Sean Connery war lange Zeit auch der kommerziell erfolgreichste. Unvergessen: Adolfo Celi als Bösewicht Emilio Largo und Claudine Auger als "Domino". Bis 1.20, Puls 4

23.20 SPIELDOKU

Universum History: Ein Leben als Hebamme – Geburtshilfe im 17. Jahrhundert Hebamme im 17. Jahrhundert zu sein bedeutete eine ständige Gratwanderung in einer Gesellschaft im Spannungsfeld von demütigem Glauben, blindem Aberglauben und der Faszination für die Wunder der Medizin. Die Spieldoku zeichnet das Leben einer Hebamme im mittelalterlichen Europa nach. Bis 0.10, ORF 2

1.00 STARKE FRAUEN

Hidden Figures – Unerkannte Heldinnen (USA 2016, Theodore Melfi) Sie lieferten entscheidende Beiträge zum ersten Raumfahrtprogramm der USA: hochbegabte schwarze Mathematikerinnen, die wegen ihrer Hautfarbe im Schatten blieben. Mit Octavia Spencer und der Sängerin Janelle Monáe als formidablen Hauptdarstellerinnen erzählt Theodore Melfi ihre Geschichte. Bis 2.55, ORF 1