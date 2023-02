In dieser Galerie: 2 Bilder Lisa Hirner wird heute in Planica von ihrer Familie angefeuert. Foto: APA/GEORG HOCHMUTH "No Xception" – so protestieren die Kombiniererinnen. Foto: APA/EPA/Junge

Lisa Hirner ist an Mehrfachbelastung gewöhnt – sie absolvierte eine Lehre mit Matura als Konstrukteurin im nordischen Ausbildungszentrum Eisenerz und ist Spitzensportlerin. Ein Spitzensport reicht der 19-Jährigen aber nicht, denn Lisa Hirner kombiniert den Skisprung mit dem Langlauf. Am Freitag (11.30 Uhr/14.15 Uhr, ORF 1) bestreitet die Steirerin ihren zweiten Einzelbewerb bei einer Weltmeisterschaft.

Bei der Premiere 2021 in Oberstdorf kam sie nach einem Sprung von der Normalschanze und fünf Kilometern in der Loipe auf den achten Platz. Für Planica war eine Steigerung geplant, ein Podestplatz und also eine Medaille schien nicht unrealistisch, allerdings hat es zuletzt im Weltcup im Springen nicht so recht klappen wollen.

Lisa Hirner, die Belastbare, hätte also als Athletin genug zu tun. Die Umstände zwingen sie wie ihre Kolleginnen aber zusätzlich zu Aktivismus. Die Kombination der Frauen ist bedroht, ehe sie sich richtig etabliert hat, nachdem das Internationale Olympische Komitee (IOC) ihre Aufnahme ins Programm der Spiele 2026 abgelehnt hat. Die Olympier schmücken sich zwar gerne mit ihrem Streben nach Gleichstellung der Geschlechter in allen Bereichen, könnten aber bei ihrer Session im Frühjahr in Mumbai, Indien, den Kombiniererinnen die ultimative Absage erteilen.

Wenn der Hut brennt

Nicht erst die Proteste der Sportlerinnen, an deren Spitze sich in der Norwegerin Gyda Westvold-Hansen die beste ihres Fachs und Titelverteidigerin in Planica stellte, riefen den zuständigen Verantwortlichen im internationalen Skiverband Fis auf den Plan. "Die Entscheidung 2026 entscheidet über die Zukunft der Kombination. Wenn die Damen ’26 nicht drinnen sind, sind auch die Herren ’30 draußen", sagt Renndirektor Lasse Ottesen, ein Norweger, der Austria Presse Agentur.

Das IOC schlüge im wahrsten Sinne zwei Fliegen mit einer Klappe, strebt es doch eine Optimierung seines Winterprogramms hinsichtlich finanzieller Verwertbarkeit an. Die Kombination, heißt es, treffe aus verschiedenen Gründen auf zu wenig Interesse. Da wäre es elegant, mag man sich von IOC-Boss Thomas Bach abwärts denken, Gleichstellung dadurch zu erreichen, auch die männliche Kombination zu diskriminieren.

Das könnte insofern gelingen, als auch in der Fis selbst die immerhin schon seit 1924 olympische Sportart nicht mehr wohlgelitten ist. Präsident Johan Eliasch stellte sie erst kürzlich in einem Interview mit dem STANDARD quasi als eine Marotte des norwegischen Königs König Olav V. (1903–1991) hin, die dringend attraktiver gestaltet werden müsse. Mario Stecher, der zuständige sportliche Leiter im Österreichischen Skiverband (ÖSV), sieht folgerichtig das Problem, dass die Kombination auch in der Fis keine Lobby habe, was es erleichtere, die Sportart ins Abseits der olympischen Aufmerksamkeit zu stellen.

Dramatische Folgen

An der sportlichen Basis hat das dramatische Folgen, werden doch nichtolympische Sportarten traditionell ungern gefördert. Elke Hirner, Mutter und Managerin von Lisa Hirner, blitzte im Sportministerium beim zuständigen Sektionschef Philipp Trattner mit dem Ersuchen um bessere Förderung der Kombiniererinnen offenbar aus genau diesem Grund ab.

Das ist für ihre Tochter dramatisch genug, aber weniger dramatisch als für Annalena Slamik. Die Tirolerin, mit Hirner sowie Franz-Josef Rehrl und Lukas Greiderer Anfang Jänner in Otepää, Estland, Dritte bei der Premiere des Mixed-Bewerbes, der nun auch in Planica gegeben wird, steht nach geschaffter Matura ohne Förderung da, die über die Unterstützung des ÖSV hinausgeht. Die Familie muss einspringen, so wird Spitzensport für die 19-Jährige eher schwer.

Aus dem Umfeld der Kombiniererinnen wird auch Kritik am ÖSV laut, der sich erst recht spät der Probleme besonnen hätte. Unterstützung, die über den Sport hinausgeht, gibt es ohnehin nicht. Allein Bundespräsident Alexander Van der Bellen habe nach einem Hilfsersuchen Karl Stoss kontaktiert, den Präsidenten des Österreichischen Olympischen Comités (ÖOC). Herausgekommen sei nichts.

Den Kombiniererinnen bleibt nur Protest. Vor dem Start in Planica kreuzen sie wie schon die gesamte Saison über die Stöcke über ihren Köpfen, um damit "No Xception" zu signalisieren. Die gleichnamige Initiative wurde von Westvold-Hansens Hauptsponsor aus der Taufe gehoben und mit einer Petition unterfüttert, die schon 25.000 Unterschriften erhielt.

"Es ist wichtig, dass wir das Statement auch auf der wirklich großen Bühne bringen", sagte Lisa Hirner in Planica – die Mehrfachbelastung schreckt sie nicht. (Sigi Lützow aus Planica, 24.2.2023)