Wie die "Kleine Zeitung" am Donnerstag berichtet, ist der Biologe, Buchautor und prominente Covid-Impfgegner Clemens Arvay vor wenigen Tagen gestorben. Er soll Suizid begangen haben, die näheren Umstände sind nicht bekannt. Arvay wurde 42 Jahre alt und hinterlässt einen Sohn.

Der an der Wiener Universität für Bodenkultur diplomierte Pflanzenwissenschafter Arvay, der auch Doktorand an der Universität Graz war, hatte sich im Zuge der Corona-Pandemie äußerst erfolgreich als Impfskeptiker inszeniert. In seinen – teils millionenfach angeklickten – Videos suggerierte er Wissenschaftlichkeit, berichtete aber verzerrend und teils irreführend über die Risiken von Covid-Schutzimpfungen – DER STANDARD berichtete.

Nicht zuletzt mit seinem 2021 veröffentlichten Buch "Corona-Impfstoffe – Rettung oder Risiko?" positionierte sich Arvay als prominenter Kritiker der Covid-Schutzimpfung in Österreich und im deutschsprachigen Raum. Dabei bediente er auch klassische Verschwörungsmythen, indem er etwa andeutete, dass Bill Gates und die Pharmaindustrie die Impfstoffe ohne Rücksicht auf das Patientenwohl aus finanziellem Interesse durchsetzen wollten.



Zuletzt nahm Arvay vom Thema Corona und Covid-Impfungen Abstand und wollte sich wieder seinen früheren Interessen, Ökologie und Immunsystem, zuwenden. In einem seiner letzten Postings auf Facebook schrieb er Ende Jänner: "Auch wenn es sich viele von Euch gewünscht haben: Ich werde mich nicht mehr mit dem Thema 'Impfstoffe' befassen und habe auch keine Lust mehr, mich mit pharmazeutischen Konzernen auseinanderzusetzen. Mein Lebensthema ist die Ökoimmunologie – die Erforschung des Immunsystems im Kontext der Umwelt. Damit möchte ich nunmehr wieder meine Zeit verbringen – und mit Musizieren und persönlichen Naturerfahrungen."

In sozialen Medien kam es nach Bekanntwerden von Arvays Tod zu teils heftigen Reaktionen. Viele Anhängerinnen und Anhänger des umstrittenen Buchautors gaben Medien, der Pharmaindustrie, aber auch Befürwortern der Impfung die Schuld. Sie orteten Kampagnen gegen Arvay, wegen derer er viel Hass und Hetze habe einstecken müssen. Auch der nicht minder umstrittene Psychiater Raphael Bonelli, der während der Pandemie zu einem der reichweitenstärksten Kritiker der Corona-Maßnahmen wurde, brachte Arvays Tod in einer ersten Reaktion auf Youtube mit angeblichen Kampagnen von Medien und Druck aus der Pharmaindustrie in Verbindung. (red, 23.2.2023)