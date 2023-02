Im Iran herrscht seit Monaten brutale Repression. Millionen Menschen protestieren gegen das Mullah-Regime, Tausende wurden festgenommen und gefoltert. Diese Situation sollte Grund genug sein, um auf Abschiebungen in die islamische Republik bis auf weiteres zu verzichten – auch wenn es um abgewiesene Asylwerbende geht, und vor allem, wenn westlich lebende Frauen mitbetroffen sind.

Gegen die brutale Repression des Mullah-Regimes wird seit Monaten weltweit protestiert, auch in Wien. Österreich schiebt dennoch in das Land ab. Foto: Imago / Sepa Media / Martin Juen

Und dennoch wird es in Österreich probiert. Drei Abschiebeversuche in den Iran hat der Standard am Donnerstag dokumentiert, und es gibt Hinweise auf weitere. Das kündet von zähem Willen bei den Asylbehörden und der Fremdenpolizei, zu erzwingen, was wegen fehlender Rückführungsvereinbarungen bisher nicht funktioniert. Dass es gerade jetzt geschieht, wo die Gefahren für Zwangsrückkehrende in den Iran wohl besonders groß sind, ist politisch höchst bedenklich.

Es verweist aber auch auf ein grundlegendes Problem. Mehr Rückführungen gelten als zentrale Maßnahme für eine erneuerte künftige EU-Asylpolitik. Doch wie sie bewerkstellligt werden sollen, ist unklar. Tatsächlich bleiben in Europa derzeit viele Ausweisungen in Drittstaaten folgenlos.

Aber um das zu ändern und die Menschenrechte Abzuschiebender gleichzeitig zu schützen, sind Rückführungsvereinbarungen mit Garantien nötig, die erst erhandelt werden müssen. Das braucht Zeit und Zusammenarbeit – keine Nacht-und-Nebel-Aktionen wie Abschiebeversuche in den heutigen Iran. (Irene Brickner, 23.2.2023)