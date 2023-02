Wenn der Chef zum Abendessen kommt, möchte man üblicherweise Eindruck schinden. So geht es auch Seymour Skinner, Direktor der Springfield Highschool in der Kultserie "Die Simpsons". In Folge 22 von Staffel 7 hat sich Schulbezirksleiter Gary Chalmers angekündigt.

Doch Skinners Plan, ihn mit selbst gebratenem Truthahn zu begeistern, geht buchstäblich in Rauch auf. Mit einem spontanen Trip zum Burgerladen, viel Improvisation und noch mehr Ausreden rettet der Schulleiter aber noch, was zu retten ist. Die angeblich dialektbedingt als "gedämpfte Huscheln" (im Original "steamed hams") angepriesenen Burger stellen Chalmer zufrieden, während Skinners Haus lichterloh brennt.

StayHeavyAndHappy

Aus absurd wird bizarr

Doch was passiert, wenn man diese ohnehin absurde Kurzgeschichte aus Springfield einer als Vorlage für eine unendliche "Simpsons"-Folge gibt? Ein mögliches Ergebnis zeigt der Twitch-Stream "Unlimited Steam".

Für die rund drei Minuten langen Episoden generiert GPT-3 die Erzählungen und Dialoge. Tortoise-TTS sorgt für die Vertonung der Figuren. Das Geschehen wird wiederum – sehr rudimentär – in der Unreal Engine 5 visualisiert. Sie benötigen jeweils etwa 15 Minuten, um erstellt zu werden, weswegen immer wieder auch Geschichten als Wiederholung gezeigt werden.

Die Struktur der Erzählung entspricht dabei stets der Vorlage, die Gerichte, Zutaten und der Gesprächsverlauf variiert aber teilweise stark. Mal erzählt Skinner ausführlich über das Gericht und gibt Rezepttipps, mal gesteht er reumütig den Küchenbrand und bittet um Vergebung oder behauptet, beim Küchenbrand handle es sich um einen Megalodon. Nicht immer bleibt die Erzählung dabei aber konsistent, und GPT-3 vergisst schon einmal, was überhaupt gekocht werden sollte.

Das Erlebnis ist auf seine eigene Art bizarr und kann durchaus unterhaltsam sein, wenngleich vom Humor der Vorlage meist nicht viel übrigbleibt. Dennoch findet das Spektakel teils über fünfhundert gleichzeitige Zuseher. Es zeigt aber auch, dass es noch einige Jahre dauern wird, bis eine KI gute Drehbücher schreibt und diese auch gleich selbst verfilmen kann. (gpi, 24.2.2023)