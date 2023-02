Wien – Der Wiener Frühverkehr ist zum Teil auch am Freitag wieder von Klimaaktivistinnen und Klimaaktivisten der Letzten Generation blockiert worden. Auf dem Franz-Josefs-Kai, auf dem Währinger und Margaretengürtel und auf der Schüttelstraße klebten sich Personen auf die Fahrbahn. Sie forderten erneut Maßnahmen gegen den "fossilen Alltag" – etwa Tempo 100 auf Autobahnen.

VIDEO: Christian Rohr engagiert sich bei der "Letzten Generation". Er war schon Teil der Anti-Atombewegung und bei der Besetzung der Hainburger Au dabei. Warum er sich jetzt regelmäßig auf die Straße setzt und was seine Kinder davon halten, erzählt er dem STANDARD-Videoteam im Wiener Stadtpark.



In der jüngsten Protestwelle der Letzten Generation begleitete das Bild von Personen, die sich am Asphalt festklebten, zwei Wochen lang den Frühverkehr und polarisierten. Der Zuspruch zur Letzten Generation sei gewachsen, ebenso die Bereitschaft zu Handgreiflichkeiten vonseiten der Autofahrer, sagt Daniel Sonnenbaum von der Letzten Generation im Gespräch mit dem STANDARD.

Größere Protestwelle möglich

In einer ersten Zwischenbilanz der Protestaktion spricht Sonnenbaum von "mehreren Anzeigen", die jede Person, die an den Aktionen teilgenommen hat, in den nächsten Tagen und Wochen per Brief erhalten werde. In den vergangenen zwei Wochen gab es laut Sonnenbaum pro Tag mehrere Gruppen, die auf der Straße protestierten.

Am Freitag wurde erneut protestiert. Foto: APA/ Letzte Generation Östereich

Nach der jüngsten Protestwelle will die Letzte Generation analysieren, wie in Zukunft weiter protestiert wird. "Wir schauen uns an, welche Maßnahmen die Regierung in der Klimakrise setzt", sagt Sonnenbaum. Seien keine Maßnahmen zu erkennen, "schauen wir, ob wir mit einer noch größeren Protestwelle zurückkommen", betont Sonnenbaum. (Max Stepan, 24.2.2023)