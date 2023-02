Man sei in der Pandemie zu "expertenhörig gewesen", sagte Karl Nehammer vor kurzem. Das Zitat sei aber aus dem Zusammenhang gerissen worden

Karl Nehammer fühlt sich falsch verstanden. Foto: AP/ Hein-Peter Bader

Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) fühlt sich bei seiner Aussage, dass die Politik in der Corona-Pandemie "expertenhörig" gewesen sei, falsch verstanden. "Ich habe das nie so gesagt, bzw. ist es verkürzt transportiert worden", sagte er der Tageszeitung "Kurier" vom Freitag. Das Zitat sei aus dem Zusammenhang gerissen worden.

"Was ich damit betonen wollte, war, dass wir nicht einfach ins Blaue hinaus entschieden, sondern uns beraten haben", erklärte der Kanzler. Bei einigen Entscheidungen sei man der Wissenschaft "komplett" gefolgt, bei anderen habe man sich anders entschieden. "Hinter all dem kann man stehen, es kann auch manchmal nicht gut gewesen sein, aber das Entscheidende ist, dass man erkennt, dass es redlich war", betonte Nehammer.

Nehammer hatte vor rund einer Woche die Aufarbeitung der Corona-Pandemie angekündigt. Die Bundesregierung wolle die "Hand ausstrecken" und einen "Dialogprozess" starten. Corona und seine Folgen hätten "tiefe Gräben" in der Gesellschaft hinterlassen und die Menschen in Österreich schwer belastet. Gemeinsam mit Expertinnen und Experten werde man die Vorgehensweise während der Pandemie analysieren, diskutieren und gegebenenfalls auch Fehler zugestehen.

Auch mit den Experten sei es wichtig, in einen Dialog zu treten, so Nehammer zum "Kurier": "Weil auch hier gibt es das Thema, dass sich die Experten manchmal auch nicht ausreichend erklären konnten, wie sie zu welcher Expertise gekommen sind." Man sei einem Virus gegenübergestanden, das sich nicht linear, sondern dynamisch entwickelt habe. "Und so haben sich auch die Meinungen dazu ständig verändert." (APA, 24.2.2023)