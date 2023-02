Laut Medienberichten hat die ÖVP einer Einigung bei der Mietpreisbremse eine Absage erteilt – "man müsse auch für die Eigenheimbesitzer auf dem Land was tun", heißt es

Die ÖVP wünscht sich einen Freibetrag von 500.000 Euro bei der Grunderwerbssteuer. Foto: APA/HELMUT FOHRINGER

Aus der Mietpreisbremse wird vorerst nichts. Denn laut Ö1-Morgenjournal hat die ÖVP ihrer Zustimmung eine weitere Forderung hinzugefügt: einen Freibetrag von 500.000 Euro bei der Grunderwerbssteuer. Die Grünen stimmen dem nicht zu, weil dies auch Menschen zugute kommen würde, die sich eine Villa um mehrere Millionen Euro kaufen, heißt es.

Laut ÖVP dürfe man nicht nur an die Wienerinnen und die Richtwertmieten denken, sondern müsse auch etwas für die Eigenheimbesitzer am Land tun. Eine Einigung zur Mietpreisbremse scheint daher vorerst wieder in weite Ferne gerückt.

Ursprünglicher Plan

Eigentlich habe man sich bereits auf eine Lösung geeinigt, hieß es zunächst. Die Erhöhung im April sollte nur 3,8 anstatt 8,6 Prozent betragen. Im nächsten Jahr hätten es ebenfalls 3,8 Prozent sein sollen und 2025 nur ein Prozent – so wäre man insgesamt in den nächsten drei Jahren auf eine Erhöhung um 8,6 Prozent gekommen.

Um Bauträger und Vermieterinnen trotz wegfallender Mieteinnahmen zu dringend notwendigen Sanierungen zu motivieren, hätte es für sie im Gegenzug staatliche Förderungen geben sollen.

Von den Mieterhöhungen sind rund 300.000 Haushalte in Österreich betroffen. (red, 24.2.2022)