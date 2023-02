Der Duft nach Kaffee und Mehlspeise strömt schon beim Betreten in die Nase. In gemütlichen gepolsterten Nischen oder auf den obligaten Thonet-Sesseln und Marmortischen nimmt man Platz und ist sofort Teil der klassischen Wiener Kaffeehausszenerie. Vom Ober im Anzug und mit Fliege wird man nach seinem Begehr gefragt und kann zwischen den unzähligen Kaffeevariationen, die typisch für die Wiener Kaffeehaustradition sind, wählen. Seit November 2011 ist die "Wiener Kaffeehauskultur" immaterielles Weltkulturerbe der Unesco.

Das Café Central gehört zu den beliebtesten Kaffeehäusern – zumindest, wenn man Instagram Glauben schenken darf. Welches ist Ihr liebstes Kaffeehaus? Foto: imago images/imagebroker

Gemeinsam alleine

Versunken in Zeitungen, nippt man an der Melange und genießt in großer Runde das Alleinsein – und das bereits seit dem 17. Jahrhundert. So hat schon der Wiener Autor Alfred Polgar die Kaffeehauskultur mit diesen Worten recht gut auf den Punkt gebracht: "Im Kaffeehaus sitzen Leute, die alleine sein wollen, aber dazu Gesellschaft brauchen!"

Viele Menschen haben genau das in der Corona-Zeit sehr vermisst. Galten diese Traditionshäuser früher als Treffpunkt von Literaten, Künstlern und Politikern, gehört ein Abstecher in ein Wiener Kaffeehaus nun auch bei Touristinnen und Touristen zum Pflichtprogramm zwischen dem Besuch des Stephansdoms und von Schönbrunn. Dass diese Besuche auch auf Instagram dokumentiert werden, ist wohl dem Zeitgeist geschuldet. Die Hashtags von über 50 Alt-Wiener Kaffeehäusern wurde nun analysiert und so das beliebteste Kaffeehaus ermittelt. An erster Stelle liegt dabei das Café Central, gefolgt vom Café Sacher, Café Landtmann, Café Sperl, Café Hawelka, Café Demel, Café Goldegg, Café Korb, Café Schwarzenberg und Café Mozart.

Welches Kaffeehaus ist Ihr Favorit?

Warum haben Sie dieses besonders gerne? Was macht für Sie ein gutes Wiener Kaffeehaus aus? Oder finden Sie den Kult um die Wiener Kaffeehaustradition überbewertet? Berichten Sie im Forum! (Judith Wohlgemuth, 24.2.2023)