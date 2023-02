[Erfahrungsbericht von Eric Frey] Seit zehn Monaten wohnen eine Ukrainerin und ihre jugendliche Tochter in der Wohnung unseres Autors und seiner Frau. Das Zusammenleben ist eine Freude, die vom Krieg oft überschattet wird

[Ukraine-Livebericht] China ruft zum Jahrestag des Kriegs in der Ukraine zu Waffenstillstand auf

[Kommentar] Die Welt muss den Frieden im Blick behalten

[Kommentar der anderen] Die Sanktionen stören Putins Kriegskurs kaum

[Immo] Vorerst keine Einigung bei der Mietpreisbremse

[Wien] Akademikerball findet nach Pandemiepause wieder statt

[Innovationen] Schneller aufladen: Erstes Auto mit Natrium-Ionen-Akku vorgestellt

[Klimaprotest] Letzte Generation blockierte Franz-Josefs-Kai, Gürtel und Schüttelstraße in Wien

[Wetter] Der Tag beginnt oft noch mit ein paar Sonnenstunden, von Nordwest und Südwest ziehen aber mehr und mehr Wolken auf und es breiten sich insbesondere in der Nordhälfte ein paar Regenschauer aus. Die meisten Schauer gibt es zwischen dem Inn- und dem Waldviertel. Die Schneefallgrenze bewegt sich weiterhin zwischen 1300 und 1700m. Weitgehend trocken bleibt es im Süden. Der Wind weht schwach bis mäßig, in höheren Lagen auch lebhaft aus Süd bis West. Frühtemperaturen minus 2 bis plus 6 Grad, Tageshöchsttemperaturen 8 bis 15 Grad.

[Zum Tag] 2008: Bei der Oscarverleihung 2008 erhält der österreichisch-deutsche Spielfilm Die Fälscher von Stefan Ruzowitzky über die nationalsozialistische Aktion Bernhard im Zweiten Weltkrieg den Oscar für den besten fremdsprachigen Film.