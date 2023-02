Auf dem Flughafen Düsseldorf (Archivbild) wird am Montag ein Warnstreik stattfinden. Foto: APA / dpa / Roberto Pfeil

Köln/Düsseldorf – An den beiden größten Flughäfen des einwohnerstärksten deutschen Bundeslands Nordrhein-Westfalen hat die Gewerkschaft Verdi am Freitag Warnstreiks für Montag angekündigt. Auf dem Flughafen Köln/Bonn beginnen die ersten Beschäftigtengruppen demnach in der Nacht auf Montag mit Warnstreiks. Auf de Flughafen Düsseldorf beginnen kurz darauf Warnstreiks. Aufgrund der Schichtdienste sollen die Warnstreiks in der Nacht auf Dienstag enden.

Hintergrund seien die Verhandlungen für die Beschäftigten des öffentlichen Diensts bei Bund und Kommunen sowie die deutschlandweiten Verhandlungen für die Beschäftigten der Luftsicherheit. Für beide Beschäftigtengruppen werden zurzeit Tarifverhandlungen geführt. Erst am vergangenen Freitag hatten Warnstreiks von Verdi an sieben deutschen Flughäfen für tausende Flugabsagen gesorgt. Mehrere Flughäfen mussten den regulären Passagierbetrieb einstellen. (APA, 24.2.2023)