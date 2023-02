Kabarettist und "Dancing Stars"-Kandidat Michael Buchinger wohnt mit seinem Freund im zweiten Bezirk in Wien, wo er beim Einrichten Geduld gelernt hat und von einem rosa Zimmer träumt.

"2019 sind wir kurz vor Weihnachten in diese 125 Quadratmeter große Altbauwohnung eingezogen. Wir wollten im zweiten Bezirk wohnen, haben bei der Wohnung aber lange überlegt und auch Abstriche gemacht. Balkon haben wir zum Beispiel keinen.

Michael Buchinger und sein Freund, der Grafikdesigner Dominik Pichler, in ihrer Wohnung in der Beletage. Foto: Lisi Specht

Früher hat diese Wohnung zur Nachbarwohnung gehört, das war eine richtige Beletage. Im Zuge der Renovierung wurden die Wohnungen getrennt. Wir haben dann auch noch einige Änderungen gemacht. Wo jetzt die Küche ist, befand sich ursprünglich ein riesiger Vorraum, das heutige Badezimmer war die Küche. Wir haben aber auch ein paar kontroversere Entscheidungen getroffen. Wir haben uns zum Beispiel gegen einen Dunstabzug entschieden, weil wir dachten, wir brauchen keinen. Spätestens wenn wir Steaks anbraten, denken wir uns jetzt immer: ‚Wär vielleicht schon gut gewesen.‘

Beim Einrichtungsstil sind wir zusammengewachsen. Früher hatte ich ja die Einstellung: Man fährt einmal zum Ikea, kauft verschiedenste Dinge, Ende gut, alles gut. Nicht dass das schlimm wäre! Aber Dominik hat mir nähergebracht, dass man sich auch ein bisschen auf die Suche begeben und sich von verschiedenen Orten Inspiration holen kann. Ich finde unseren Stil ein bisschen frech. Ein paar Möbel haben wir aus unseren alten Wohnungen, der Rest ist mit der Zeit entstanden. Es ist ein Prozess, oft kommt etwas dazu und dann wieder weg.

"Ich finde unseren Stil ein bisschen frech", sagt Michael Buchinger. Zum Luster gibt es immer besonders viele Fragen. Fotos: Lisi Specht

Jetzt sind wir zum Beispiel auf der Suche nach gemütlichen Küchensesseln. Wir sitzen viel in der Küche, vor allem wenn Freunde da sind und wir kochen, und unsere von irgendwo bunt zusammengewürfelten Sessel sind nicht wirklich bequem. Dominik ist eine kleine Willhaben-Maus, er hat immer mehrere Suchagenten am Start. Mir fehlt dazu ein bisschen die Geduld. Eines meiner Lieblingsstücke ist unsere Badewanne. Sie stammt vom Dachboden des Beethoven-Hauses, und wir haben sie hergerichtet. Sie war ein Schnäppchen, dafür mussten wir sie die enge Treppe hinunterschleppen. Ich weiß nicht, ob Beethoven da wirklich mal drinnen gelegen ist.

Das Einzige, was bei uns weiß ist, sind Schlafzimmer und Abstellkammerl. Wir wollten Farbe an den Wänden. Das Dunkelblau im Wohnzimmer halten Gäste immer für Schwarz. Wir haben uns daran noch nicht sattgesehen. Im Winter fühlt es sich an wie in einer Höhle. Und wenn du einmal anfängst, die Wände zu streichen, macht das süchtig. Ich würde gern noch mehr Farbe reinbringen. Die Farbkarten für das Schlafzimmer haben wir schon in der Kuchl liegen. Was ist noch mal grad unser Favorit? Ich hätte ja gern ein rosa Zimmer, oder gelb. Aber Dominik will keine so knalligen Farben.

Die Badewanne aus dem Beethoven-Haus ist ein Lieblingsstück. Fotos: Lisi Specht

Ich zeige meine Wohnung in meinen Videos her. Die Leute sagen immer: ‚Es ist so crazy, dass alle wissen, wie dein Wohnzimmer aussieht.‘ Ja, solang sie nicht wissen, wie meine Sozialversicherungsnummer lautet, ist mir das egal. Es wird immer nachgefragt, woher unsere Möbel sind. Am beliebtesten ist der Luster. Den haben wir gebraucht gekauft.

Unser Wohntraum war über längere Zeit ein Wochenendhaus im Burgenland. Wir waren bei einigen Grundstücken schon nahe dran. Ich hatte einen Favoriten, aber als ich mal längere Zeit dort verbrachte, ist mir klar geworden: Da fliegt alle zwei Minuten ein Flugzeug auf gefühlt 500 Meter Flughöhe drüber. Abstriche wollte ich keine machen. Ich hab den Suchagenten jetzt mal deaktiviert. Aber vielleicht ergibt sich etwas – darum streue ich es auch in alle Interviews ein.

Derzeit ist mein Podcast-Studio die Wäschekammer. Wenn die Waschmaschine läuft, kann ich zwei Stunden nichts aufnehmen. Ich möchte beruflich und privat besser trennen, darum habe ich mir ein kleines Büro ums Eck gesucht. Es ist eine 50-Quadratmeter-Wohnung, die noch hergerichtet wird. Ich freu mich vor allem darauf, wieder etwas einrichten zu können. Vielleicht krieg ich dort ja meine rosa Wand!" (27.2.2023)