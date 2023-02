Jakob Pöltl packt zu. Foto: IMAGO/Agencia EFE

Toronto/Indianapolis (Indiana) – Mit einem Double-Double samt persönlicher Rebound-Bestleistung in der National Basketball Association (NBA) hat Jakob Pöltl die Toronto Raptors am Donnerstag (Ortszeit) zu einem 115:110 gegen die New Orleans Pelicans geführt. Der 27-jährige Wiener verbuchte 21 Punkte und packte 18 Mal bei Abprallern zu. Außerdem steuerte er drei Steals, zwei Assists und einen Block in 30:27 Minuten auf dem Feld bei.

Der dritte Sieg der Raptors hintereinander war gleichzeitig der 100. für den Center in der regulären NBA-Saison im Dress von Toronto. Pöltl absolvierte gegen die Pelicans seinen 140. Einsatz für die Kanadier.

Yahoo Sports Canada

Das Team des Wieners lag nach 36 der 48 Minuten mit 92:77 voran, musste im Finish aber noch einmal zittern, als New Orleans auf 112:110 verkürzte. Im Duell mit seinem ehemaligen Teamkollegen Jonas Valanciunas verbuchte Pöltl allein im Schlussabschnitt zehn Punkte und sechs Rebounds. "In der ersten Hälfte haben wir als Team fantastisch verteidigt. Nach der Pause hatten wir Probleme in der Transition-Defense und sie (die Pelicans, Anm.) sind im vierten Viertel heißgelaufen, aber wir haben hervorragend gereboundet und die Nerven behalten", kommentierte der heimische NBA-Pionier den dritten Sieg in seinem vierten Spiel seit der Rückkehr nach Toronto.

Liga-Leader Boston Celtics gewann bei den Indiana Pacers 142:138 nach Verlängerung. Jayson Tatum mit 31 und Jaylen Brown mit 30 Zählern waren die besten Werfer. Nikola Jokic führte die Denver Nuggets mit einem Triple-Double aus 24 Punkten, 18 Rebounds und 13 Assists beim 115:109 bei den Cleveland Cavaliers an. Der serbische Center schrieb zum 22. Mal in der laufenden Saison dreifach zweistellig an. Denver, Spitzenreiter der Western Conference, hat keines dieser Spiele verloren. (APA; 24.2.2023)

NBA-Ergebnis vom Donnerstag (Ortszeit):

Toronto Raptors (21 Punkte, Karrierebestleistung 18 Rebounds in 30:27 Minuten von Jakob Pöltl) – New Orleans Pelicans 115:110